Хакеры уже третий день не прекращают атаку на правительственное агентство Норвегии

Цифровые системы правительства Норвегии оказались под прицелом хакеров. Преступники уже третий день подряд пытаются заблокировать работу государственных порталов. Проблемы в работе возникли у десятков ключевых сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан.

Последствия атаки

Атака на норвежское агентство по вопросам цифровизации началась в ночь на 24 августа. Злоумышленники направили свои усилия на блокировку доступа к электронным системам. В результате пользователи столкнулись с серьезными трудностями при попытках войти на порталы ID-porten, MinID, Altinn и E-innsyn. Это уже третья и самая мощная подобная атака, которой ведомство подверглось за последние девять недель, пишет NRK.

Специалисты по кибербезопасности круглосуточно работают над нейтрализацией угрозы и смягчением ее последствий. Благодаря принятым мерам многие электронные услуги уже возобновили работу и функционируют относительно стабильно. Однако специалисты предупреждают о возможной временной нестабильности в работе отдельных ресурсов, поскольку атака все еще продолжается.

По состоянию на утро среды ситуация следующая: атака все еще продолжается, но решения уже работают и функционируют стабильно. Однако мы продолжаем работать над устранением последствий,

– прокомментировал пресс-секретарь Агентства по вопросам цифровизации Аре Квистад.

Представители ведомства уточнили, что аналитики зафиксировали распределенную атаку типа "отказ в обслуживании". Хакерская атака затронула как минимум десять важных государственных систем, среди которых оказались также Ansattporten и Контактно-резервационный реестр.

Рост киберугроз в Европе

События в Норвегии стали очередным звеном в серии масштабных киберинцидентов, которые в последнее время затрагивают европейские страны. В частности, в августе власти Польши сообщили о большой утечке персональных данных в результате взлома систем компании MyDr, разрабатывающей программное обеспечение для медицинских учреждений. Кроме того, в Европейском Союзе впервые официально признали факты попыток взлома аккаунтов высокопоставленных чиновников в мессенджерах со стороны иностранных правительств.

В рамках противодействия гибридным угрозам в июле Евросоюз ввел санкционные ограничения в отношении девяти граждан России и четырех компаний, причастных к кибератакам на территории Европы.