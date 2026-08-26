Техно Интернет Хакеры уже третий день не прекращают атаку на правительственное агентство Норвегии
26 августа, 14:01
2

Хакеры уже третий день не прекращают атаку на правительственное агентство Норвегии

Александр Гайдамашко

Цифровые системы правительства Норвегии оказались под прицелом хакеров. Преступники уже третий день подряд пытаются заблокировать работу государственных порталов. Проблемы в работе возникли у десятков ключевых сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан.

Последствия атаки

Атака на норвежское агентство по вопросам цифровизации началась в ночь на 24 августа. Злоумышленники направили свои усилия на блокировку доступа к электронным системам. В результате пользователи столкнулись с серьезными трудностями при попытках войти на порталы ID-porten, MinID, Altinn и E-innsyn. Это уже третья и самая мощная подобная атака, которой ведомство подверглось за последние девять недель, пишет NRK.

Специалисты по кибербезопасности круглосуточно работают над нейтрализацией угрозы и смягчением ее последствий. Благодаря принятым мерам многие электронные услуги уже возобновили работу и функционируют относительно стабильно. Однако специалисты предупреждают о возможной временной нестабильности в работе отдельных ресурсов, поскольку атака все еще продолжается.

По состоянию на утро среды ситуация следующая: атака все еще продолжается, но решения уже работают и функционируют стабильно. Однако мы продолжаем работать над устранением последствий,
– прокомментировал пресс-секретарь Агентства по вопросам цифровизации Аре Квистад.

Представители ведомства уточнили, что аналитики зафиксировали распределенную атаку типа "отказ в обслуживании". Хакерская атака затронула как минимум десять важных государственных систем, среди которых оказались также Ansattporten и Контактно-резервационный реестр.

Рост киберугроз в Европе

События в Норвегии стали очередным звеном в серии масштабных киберинцидентов, которые в последнее время затрагивают европейские страны. В частности, в августе власти Польши сообщили о большой утечке персональных данных в результате взлома систем компании MyDr, разрабатывающей программное обеспечение для медицинских учреждений. Кроме того, в Европейском Союзе впервые официально признали факты попыток взлома аккаунтов высокопоставленных чиновников в мессенджерах со стороны иностранных правительств.

В рамках противодействия гибридным угрозам в июле Евросоюз ввел санкционные ограничения в отношении девяти граждан России и четырех компаний, причастных к кибератакам на территории Европы.

Связанные темы:

Хакерская атака
Техно
Интернет