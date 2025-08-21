Популярный сервис для заметок и организации работы Notion наконец получил одну из самых ожидаемых функций. Пользователи годами просили о возможности работать без подключения к сети, и теперь компания выпустила соответствующее обновление для своих приложений на всех платформах.

Как работает новый офлайн-режим?

Годами одним из главных неудобств при использовании Notion была его архитектура, ориентированная исключительно на облако, что делало работу без стабильного интернет-соединения невозможной. Компания наконец устранила эту проблему, добавив поддержку офлайн-режима, что, по словам разработчиков, было одной из самых запрашиваемых функций среди пользователей, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Теперь владельцы учетных записей могут просматривать, редактировать и создавать новые заметки и документы без подключения к сети как в настольных, так и в мобильных приложениях Notion.

Также появилась возможность загружать отдельные страницы для доступа к ним в автономном режиме.

Как только устройство снова подключается к интернету, приложение автоматически синхронизирует все изменения, внесены в документы во время работы оффлайн.

Однако есть определенные ограничения. Некоторые динамические элементы, такие как встроенные объекты (embeds), формы или кнопки, не будут работать без активного интернет-соединения, поскольку они требуют связи с внешними сервисами.

Для пользователей, которые оформили платные подписки Plus, Business или Enterprise, предусмотрены дополнительные преимущества. Их приложения автоматически загружать недавно просмотренные и избранные страницы, чтобы они всегда были доступны оффлайн. В то же время в настройках появилось новое меню "Офлайн", где можно отключить автоматическую загрузку или управлять им вручную.

Почему так долго не было оффлайна?

Руководитель компании Иван Чжао объяснил, почему на внедрение этой функции ушло так много времени. По его словам, главная сложность заключалась в уникальной архитектуре Notion. Приложение использует комплексную базу данных для хранения различных блоков контента, которые тесно связаны между собой. Чтобы обеспечить корректную работу в оффлайне, компании пришлось разработать сложный механизм разрешения конфликтов между блоками.

Этот механизм необходим для обработки ситуаций, когда несколько человек одновременно вносят изменения в один и тот же документ, находясь не в сети. Система должна была научиться правильно объединять эти правки после восстановления соединения, во избежание потери данных. Именно это техническое препятствие было причиной такой длительной задержки