Как работает очистка облачных хранилищ?

Теперь в CleanMyMac интегрировали новый инструмент под названием Cloud Cleanup, предназначен для организации пространства в хранилищах, чтобы вы могли лучше понимать и контролировать загруженность своего облака. Эта функция позволяет анализировать учетные записи сразу на трех сервисах – iCloud, Google Drive и OneDrive. К тому же работа происходит непосредственно из интерфейса программы, избавляя вас от необходимости переключаться между различными сайтами, рассказали 24 Каналу в компании MacPaw.

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Управление облачным хранилищем может потребовать дополнительного времени и средств. Особенно если вы накапливаете файлы в облаке в течение многих лет и никогда их оттуда не удаляете. А когда хранилище достигает лимита, приходиться на скорую руку освобождать место или покупать дополнительные гигабайты памяти,

– говорит Александр Косован, основатель и CEO MacPaw.

Инструмент работает полностью на устройстве пользователя, не сохраняя и не получая доступ к содержимому файлов в облаке, что гарантирует безопасность и конфиденциальность. Cloud Cleanup предлагает два основных сценария работы:

Удаление . Помогает найти и безопасно стереть ненужные файлы, такие как старые загрузки или массивные видео, освобождая место в облачном хранилище.

. Помогает найти и безопасно стереть ненужные файлы, такие как старые загрузки или массивные видео, освобождая место в облачном хранилище. Рассинхронизация. Выключает синхронизацию и удаляет локальные копии тех файлов, которые также являются сохраненными в облаке, чтобы освободить место на Mac.

Интерфейс программы Cloud Cleanup / Фото MacPaw

Для удобства пользователей вся информация о состоянии хранилищ подается на единой информационной панели. Она показывает, сколько места занято, а также позволяет просмотреть данные в виде списка старых файлов или визуальной карты, что группирует папки по размеру.

Кроме того, система присылает умные оповещения, например, когда место в хранилище подходит к концу или когда программа находит старые файлы, давно не использовавшиеся.

Функция Cloud Cleanup стала доступной с 29 июля 2025 года.