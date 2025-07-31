Як працює очищення хмарних сховищ?

Тепер у CleanMyMac інтегрували новий інструмент під назвою Cloud Cleanup, призначений для організації простору в сховищах, щоб ви могли краще розуміти й контролювати завантаженість своєї хмари. Ця функція дозволяє аналізувати облікові записи одразу на трьох сервісах – iCloud, Google Drive та OneDrive. До того ж робота відбувається безпосередньо з інтерфейсу програми, позбавляючи вас необхідності перемикатися між різними сайтами, розповіли 24 Каналу в компанії MacPaw.

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Керування хмарним сховищем може вимагати додаткового часу й коштів. Особливо якщо ви накопичуєте файли в хмарі протягом багатьох років і ніколи їх звідти не видаляєте. А коли сховище досягає ліміту, доводитися нашвидкуруч звільняти місце або купувати додаткові гігабайти пам’яті,

– каже Олександр Косован, засновник і CEO MacPaw.

Інструмент працює повністю на пристрої користувача, не зберігаючи та не отримуючи доступ до вмісту файлів у хмарі, що гарантує безпеку та конфіденційність. Cloud Cleanup пропонує два основні сценарії роботи:

Видалення . Допомагає знайти та безпечно стерти непотрібні файли, такі як старі завантаження чи масивні відео, звільняючи місце в хмарному сховищі.

. Допомагає знайти та безпечно стерти непотрібні файли, такі як старі завантаження чи масивні відео, звільняючи місце в хмарному сховищі. Розсинхронізація. Вимикає синхронізацію та видаляє локальні копії тих файлів, які також є збереженими у хмарі, щоб звільнити місце на Mac.

Інтерфейс програми Cloud Cleanup / Фото MacPaw

Для зручності користувачів уся інформація про стан сховищ подається на єдиній інформаційній панелі. Вона показує, скільки місця зайнято, а також дозволяє переглянути дані у вигляді списку старих файлів або візуальної карти, що групує папки за розміром.

Крім того, система надсилає розумні сповіщення, наприклад, коли місце у сховищі добігає кінця або коли програма знаходить старі файли, що давно не використовувались.

Функція Cloud Cleanup стала доступною з 29 липня 2025 року.