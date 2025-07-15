Что такое Sun Day и какова его цель?

Программа, запущена 13 июля 2025 года, предназначена для мониторинга ультрафиолетового излучения и оценки количества витамина D, который организм получает от солнца. Она уже доступна для тестирования на iOS через платформу TestFlight, а ее код открыт на GitHub для всех желающих, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Sun Day использует данные о местоположении пользователя, чтобы определить текущий УФ-индекс, время восхода и захода солнца, а также уровень облачности. Пользователи могут указать тип своей кожи (от очень светлой до очень темной) и одежду, которую они носят, чтобы приложение рассчитало, сколько времени можно безопасно находиться на солнце, не рискуя получить ожоги. Кроме того, программа позволяет запускать сессии отслеживания УФ-излучения, после завершения которых она показывает, сколько витамина D было получено за день.

Разработка базируется на научных моделях, хотя точность этих расчетов пока остается под вопросом, поскольку тщательных независимых тестов еще нет.

В будущем Дорси планирует усовершенствовать алгоритмы, учитывая такие факторы, как рост, вес и результаты анализов крови на уровень витамина D. Приложение также интегрируется с Apple Health, позволяя синхронизировать данные о здоровье о здоровье.

Интересно, что Sun Day, как и предыдущий проект Дорси под названием Bitchat, создан с помощью искусственного интеллекта Goose, разработанного его другой компанией Block. Этот инструмент позволяет быстро создавать программы, используя так называемый "vibe coding" – подход, где программист оставляет за собой в основном идею и общее настроение проекта, а кодирование передает в руки искусственного интеллекта.