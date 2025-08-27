ASUS представила три модели ноутбуков ExpertBook с функциями искусственного интеллекта
- ASUS представила три модели ноутбуков ExpertBook: P3, P1 и BM1 с функциями искусственного интеллекта, ориентированы на различные потребности корпоративных пользователей.
- Модели оснащены процессорами AMD Ryzen, поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти, имеют различные функции безопасности и соответствуют военному стандарту надежности MIL-STD-810H.
- Ноутбуки поддерживают защиту ASUS ExpertGuardian, модернизированные функции для удаленной работы и пятилетнюю поддержку обновлений BIOS.
Компания ASUS расширила ассортимент бизнес-ноутбуков на украинском рынке, представив новые модели серии ExpertBook на платформе AMD. Устройства сочетают в себе компактность, высокую производительность, надежность и интеллектуальные функции на базе искусственного интеллекта для современных профессионалов.
Компания выпустила три обновленные линейки устройств: ExpertBook P3, P1 и BM1, каждая из которых ориентирована на различные потребности корпоративных пользователей. Редакция 24 Канала посетила презентацию и сейчас мы коротко расскажем о каждом из устройств.
Какие ноутбуки показала ASUS?
ExpertBook P3 (PM3606) позиционируется как мощное устройство класса Copilot+ PC. Этот 16-дюймовый ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 7 350, что позволяет эффективно работать с приложениями на основе ИИ.
Экран может иметь разрешение 2,5K и частоту обновления 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятор на 70 Вт-ч, а система охлаждения ExpertCool работает даже с закрытой крышкой.
ExpertBook P3 (PM3606) / Фото ASUS
Модель поддерживает установку двух SSD-накопителей. Особое внимание уделено безопасности: ноутбук имеет BIOS стандарта NIST SP 800-155, сканер отпечатков пальцев и чип TPM 2.0.
Корпус устройства полностью металлический и отвечает военному стандарту надежности MIL-STD-810H. Для удаленной работы предназначен пакет ASUS AI ExpertMeet, умеющий делать перевод субтитров в реальном времени и подводить итоги встреч.
ExpertBook P1 (PM1503) – это более доступное решение для профессионалов, которые ищут надежный базовый ноутбук. Модель с экраном 15,6 дюйма и разрешением Full HD весит от 1,6 кг. Она получила отдельную клавишу для запуска функций Copilot в Windows.
Конфигурация может включать процессор до AMD Ryzen 7, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и два твердотельных накопителя общей емкостью до 2 ТБ. Защиту данных обеспечивают сканер отпечатков пальцев и модуль TPM 2.0.
Устройство также прошло тестирование по стандарту MIL-STD-810H. Среди интеллектуальных функций – двустороннее шумоподавление и улучшение изображения с веб-камеры с помощью ИИ.
ExpertBook BM1 (BM1503) является универсальным устройством в тонком корпусе, более 25% материалов которого получено из вторичного сырья.
Ноутбук весом от 1,6 кг оснащается процессорами до Ryzen 7, до 64 ГБ ОЗУ и модулем Wi-Fi 6E. Его 15,6-дюймовый экран с матовым покрытием раскрывается на 180° и имеет сертификат TÜV Rheinland.
ExpertBook BM1 (BM1503) / Фото ASUS
Конструкция упрощена для легкого обслуживания: нижняя панель крепится четырьмя винтами, а аккумулятор можно заменить без инструментов. Для безопасности предусмотрена поддержка Secured-core PC, механическую шторку вебкамеры, сканер отпечатков пальцев и опциональный чип TPM 2.0.
Все ноутбуки поддерживают комплексную защиту ASUS ExpertGuardian, включающую аппаратные и программные решения, и пятилетнюю поддержку обновлений BIOS.
Кстати, последний ноутбук в перечне – ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA) уже доступен в Украине: конфигурация с процессором AMD Ryzen 7 7735HS, 16 гигабайтами оперативной памяти и SSD емкостью 512 ГБ предлагается по цене от 29 999 гривен.
Технические характеристики новых ноутбуков ASUS
|
Модель
|
ExpertBook P3
|
ExpertBook P1
|
ExpertBook BM1
|
Операционная система
|
Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС
|
Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС
|
Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС
|
Процессор
|
AMD RyzenAI 7 350 2 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 5 ГГц, 8 ядер); NPU 50 TOPS
AMD RyzenAI 5 330 2 ГГц (кэш-память 8 МБ, до 4,5 ГГц, 4 ядра); NPU 50 TOPS
|
AMD Ryzen 7 7735HS 3,2 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 4,75 ГГц, 8 ядер)
AMD Ryzen 5 7535HS 3,3 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 4,55 ГГц, 6 ядер)
|
AMD Ryzen 7 7735HS 3,2 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 4,75 ГГц, 8 ядер)
AMD Ryzen 5 7535HS 3,3 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 4,55 ГГц, 6 ядер)
|
Графика
|
AMD Radeon Graphics
|
AMD Radeon Graphics
|
AMD Radeon 680M
|
Оперативная память
|
DDR5 5600 МГц, 2 x SO-DIMM, до 16 ГБ + 16 ГБ
|
DDR5 4800 МГц, 2 x SO-DIMM, до 64 ГБ
|
DDR5 4800 МГц, 2 x SO-DIMM, до 64 ГБ
|
Накопители
|
Главный слот:
1 x M.2 2280, SSD до 2 ТБ, PCIe 4.0
2-й слот:
1 x M.2 2230, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0
|
Главный слот:
1 x M.2 2280, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0
2-й слот:
1 x M.2 2230, SSD до 512 ГБ, PCIe 4.0
|
Главный слот:
1 x M.2 2280, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0
2-й слот:
1 x M.2 2230, SSD до 512 ГБ, PCIe 4.0
Поддержка 512 ГБ + 512 ГБ (без RAID / RAID 0 / RAID 1)
|
Дисплей
|
16 дюймов, WUXGA (1920 x 1200), 16:10, Value-IPS, широкие углы обзора, матовый, 300 кд/м2
16 дюймов, WQXGA (2560 x 1600), 16:10, IPS, широкие углы обзора, матовый, 400 кд/м2, 100% sRGB
Соотношение экран/панель: 88%
|
15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, Value-IPS, широкие углы обзора, матовый, 300 кд/м2, 45% NTSC
|
15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, Value-IPS, широкие углы обзора, матовый, 300 кд/м2, 45% NTSC
15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, TN, широкие углы обзора, матовый, 250 кд/м2, 45% NTSC
Соотношение экран/панель: 87%
|
Порты
|
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (полнофункциональный)
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (один – с поддержкой BC 1.2)
1 x HDMI 2.1, TMDS
1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем
1 x Kensington Nano
1 x LAN (RJ45)
|
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (полнофункциональный, поддержка PD+DP)
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x HDMI 1.4
1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем
1 x Kensington Nano
1 x LAN (RJ45)
|
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (полнофункциональный, поддержка PD+DP)
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x HDMI 1.4
1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем
1 x Kensington Nano
1 x LAN (RJ45)
|
Камера
|
Full HD, со шторкой
Full HD, ИК, со шторкой
|
HD, со шторкой
Full HD, со шторкой
|
HD, со шторкой
Full HD, со шторкой
|
Беспроводное подключение
|
Wi-Fi 6 (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4
Wi-Fi 7(802.11be) (три диапазона) 2x2 + Bluetooth 5.4
|
Wi-Fi 6 (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4
Wi-Fi 6E (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4
|
Wi-Fi 6 (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4
Wi-Fi 6E (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4
|
Звук
|
2 динамика с поддержкой технологий Dirac
Массив микрофонов
Поддержка распознавания речи, Smart AMP
Интеллектуальное шумоподавление ASUS
|
2 динамика с поддержкой технологий Dirac
Массив микрофонов
Интеллектуальное шумоподавление ASUS
|
2 динамика с поддержкой технологий Dirac
Массив микрофонов
Интеллектуальное шумоподавление ASUS
|
Масса
|
От 1,79 кг
|
От 1,6 кг
|
От 1,6 кг
|
Размеры (ДхШхВ)
|
358,4 x 253,5 x 18 мм
|
359,5 x 232,2 x 19,9 мм
|
359,5 x 232,2 x 19,9 мм
|
Аккумулятор
|
70 Вт-ч, 4 эл., литий-полимерный
|
63 Вт-ч, 3 эл., литий-полимерный
|
63 Вт-ч, 3 эл., литий-полимерный
|
Безопасность
|
Слот Kensington Nano
Сканер отпечатков пальцев (опция)
Шторка вебкамеры
TPM 2.0 (опция)
|
Слот Kensington Nano
Сканер отпечатков пальцев (опция)
Шторка вебкамеры
TPM 2.0 (опция)
|
Слот Kensington Nano
Сканер отпечатков пальцев (опция)
Шторка вебкамеры
TPM 2.0 (опция)
|
Клавиатура и тачпад
|
Полноразмерная клавиатура, ход клавиш – 1,5 мм
Подсветка (опционально)
Влагозащищенная клавиатура (66 см3)
*Продолжительность теста с указанным объемом жидкости – 3 минуты.
|
Полноразмерная клавиатура, ход клавиш – 1,35 мм
Подсветка (опционально)
Влагозащищенная клавиатура (66 см3)
*Продолжительность теста с указанным объемом жидкости – 3 минуты.
|
Полноразмерная клавиатура, ход клавиш – 1,35 мм
Подсветка (опционально)
Влагозащищенная клавиатура (66 см3)
*Продолжительность теста с указанным объемом жидкости – 3 минуты.
|
Дополнительное программное обеспечение
|
ASUS Control Center (приобретается отдельно), MyASUS, Expert Panel, AI ExpertMeet, AI Camera с MEP
|
ASUS Control Center (приобретается отдельно), MyASUS
|
ASUS Control Center (приобретается отдельно), ASUS Business Manager, MyASUS
|
Блок питания
|
65 Вт, USB Type-C
Выход: 20 В пост. тока, 3,25 А, вход: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, универсальный
90 Вт, USB Type-C
Выход: 20 В пост. тока, 4,5 А, вход: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, универсальный
|
65 Вт, USB Type-C
Выход: 20 В пост. тока, 3,25 А, вход: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, универсальный
|
65 Вт, USB Type-C
Выход: 20 В пост. тока, 3,25 А, вход: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, универсальный
|
Энергоэффективность
|
EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0, TCO 10.0, FSC Recycle, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland
PIR 30%, PCR 25%
|
EPEAT Gold Climate +, Energy Star 9.0, TCO, FSC Mix, WEEE, RoHS
|
EPEAT Gold Climate +, Energy Star 8.0, TCO 9.0, FSC Mix, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland
PCR 25%