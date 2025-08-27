Компания выпустила три обновленные линейки устройств: ExpertBook P3, P1 и BM1, каждая из которых ориентирована на различные потребности корпоративных пользователей. Редакция 24 Канала посетила презентацию и сейчас мы коротко расскажем о каждом из устройств.

Какие ноутбуки показала ASUS?

ExpertBook P3 (PM3606) позиционируется как мощное устройство класса Copilot+ PC. Этот 16-дюймовый ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 7 350, что позволяет эффективно работать с приложениями на основе ИИ.

Экран может иметь разрешение 2,5K и частоту обновления 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятор на 70 Вт-ч, а система охлаждения ExpertCool работает даже с закрытой крышкой.


ExpertBook P3 (PM3606) / Фото ASUS

Модель поддерживает установку двух SSD-накопителей. Особое внимание уделено безопасности: ноутбук имеет BIOS стандарта NIST SP 800-155, сканер отпечатков пальцев и чип TPM 2.0.

Корпус устройства полностью металлический и отвечает военному стандарту надежности MIL-STD-810H. Для удаленной работы предназначен пакет ASUS AI ExpertMeet, умеющий делать перевод субтитров в реальном времени и подводить итоги встреч.

ExpertBook P1 (PM1503) – это более доступное решение для профессионалов, которые ищут надежный базовый ноутбук. Модель с экраном 15,6 дюйма и разрешением Full HD весит от 1,6 кг. Она получила отдельную клавишу для запуска функций Copilot в Windows.

Конфигурация может включать процессор до AMD Ryzen 7, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и два твердотельных накопителя общей емкостью до 2 ТБ. Защиту данных обеспечивают сканер отпечатков пальцев и модуль TPM 2.0.

Устройство также прошло тестирование по стандарту MIL-STD-810H. Среди интеллектуальных функций – двустороннее шумоподавление и улучшение изображения с веб-камеры с помощью ИИ.

ExpertBook BM1 (BM1503) является универсальным устройством в тонком корпусе, более 25% материалов которого получено из вторичного сырья.

Ноутбук весом от 1,6 кг оснащается процессорами до Ryzen 7, до 64 ГБ ОЗУ и модулем Wi-Fi 6E. Его 15,6-дюймовый экран с матовым покрытием раскрывается на 180° и имеет сертификат TÜV Rheinland.


ExpertBook BM1 (BM1503) / Фото ASUS

Конструкция упрощена для легкого обслуживания: нижняя панель крепится четырьмя винтами, а аккумулятор можно заменить без инструментов. Для безопасности предусмотрена поддержка Secured-core PC, механическую шторку вебкамеры, сканер отпечатков пальцев и опциональный чип TPM 2.0.

Все ноутбуки поддерживают комплексную защиту ASUS ExpertGuardian, включающую аппаратные и программные решения, и пятилетнюю поддержку обновлений BIOS.

Кстати, последний ноутбук в перечне – ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA) уже доступен в Украине: конфигурация с процессором AMD Ryzen 7 7735HS, 16 гигабайтами оперативной памяти и SSD емкостью 512 ГБ предлагается по цене от 29 999 гривен.

Технические характеристики новых ноутбуков ASUS

Модель

ExpertBook P3
(PM3606CKA)

ExpertBook P1
(PM1503 CDA)

ExpertBook BM1
(BM1503CDA)

Операционная система

Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС

Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС

Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС

Процессор

AMD RyzenAI 7 350 2 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 5 ГГц, 8 ядер); NPU 50 TOPS

AMD RyzenAI 5 330 2 ГГц (кэш-память 8 МБ, до 4,5 ГГц, 4 ядра); NPU 50 TOPS

AMD Ryzen 7 7735HS 3,2 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 4,75 ГГц, 8 ядер)

AMD Ryzen 5 7535HS 3,3 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 4,55 ГГц, 6 ядер)

AMD Ryzen 7 7735HS 3,2 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 4,75 ГГц, 8 ядер)

AMD Ryzen 5 7535HS 3,3 ГГц (кэш-память 16 МБ, до 4,55 ГГц, 6 ядер)

Графика

AMD Radeon Graphics

AMD Radeon Graphics

AMD Radeon 680M

Оперативная память

DDR5 5600 МГц, 2 x SO-DIMM, до 16 ГБ + 16 ГБ

DDR5 4800 МГц, 2 x SO-DIMM, до 64 ГБ

DDR5 4800 МГц, 2 x SO-DIMM, до 64 ГБ

Накопители

Главный слот:

1 x M.2 2280, SSD до 2 ТБ, PCIe 4.0

2-й слот:

1 x M.2 2230, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0

Главный слот:

1 x M.2 2280, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0

2-й слот:

1 x M.2 2230, SSD до 512 ГБ, PCIe 4.0

Главный слот:

1 x M.2 2280, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0

2-й слот:

1 x M.2 2230, SSD до 512 ГБ, PCIe 4.0

Поддержка 512 ГБ + 512 ГБ (без RAID / RAID 0 / RAID 1)

Дисплей

16 дюймов, WUXGA (1920 x 1200), 16:10, Value-IPS, широкие углы обзора, матовый, 300 кд/м2

16 дюймов, WQXGA (2560 x 1600), 16:10, IPS, широкие углы обзора, матовый, 400 кд/м2, 100% sRGB

Соотношение экран/панель: 88%

15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, Value-IPS, широкие углы обзора, матовый, 300 кд/м2, 45% NTSC

15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, Value-IPS, широкие углы обзора, матовый, 300 кд/м2, 45% NTSC

15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, TN, широкие углы обзора, матовый, 250 кд/м2, 45% NTSC

Соотношение экран/панель: 87%

Порты

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (полнофункциональный)

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (один – с поддержкой BC 1.2)

1 x HDMI 2.1, TMDS

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем

1 x Kensington Nano

1 x LAN (RJ45)

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (полнофункциональный, поддержка PD+DP)

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x HDMI 1.4

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем

1 x Kensington Nano

1 x LAN (RJ45)

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (полнофункциональный, поддержка PD+DP)

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x HDMI 1.4

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем

1 x Kensington Nano

1 x LAN (RJ45)

Камера

Full HD, со шторкой

Full HD, ИК, со шторкой

HD, со шторкой

Full HD, со шторкой

HD, со шторкой

Full HD, со шторкой

Беспроводное подключение

Wi-Fi 6 (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7(802.11be) (три диапазона) 2x2 + Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6 (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6E (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6 (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6E (802.11ax) (два диапазона), 2x2 + Bluetooth 5.4

Звук

2 динамика с поддержкой технологий Dirac

Массив микрофонов

Поддержка распознавания речи, Smart AMP

Интеллектуальное шумоподавление ASUS

2 динамика с поддержкой технологий Dirac

Массив микрофонов

Интеллектуальное шумоподавление ASUS

2 динамика с поддержкой технологий Dirac

Массив микрофонов

Интеллектуальное шумоподавление ASUS

Масса

От 1,79 кг

От 1,6 кг

От 1,6 кг

Размеры (ДхШхВ)

358,4 x 253,5 x 18 мм

359,5 x 232,2 x 19,9 мм

359,5 x 232,2 x 19,9 мм

Аккумулятор

70 Вт-ч, 4 эл., литий-полимерный

63 Вт-ч, 3 эл., литий-полимерный
50 Вт-ч, 3 эл., литий-полимерный

63 Вт-ч, 3 эл., литий-полимерный
50 Вт-ч, 3 эл., литий-полимерный
42 Вт-ч, 3 эл., литий-полимерный

Безопасность

Слот Kensington Nano

Сканер отпечатков пальцев (опция)

Шторка вебкамеры

TPM 2.0 (опция)

Слот Kensington Nano

Сканер отпечатков пальцев (опция)

Шторка вебкамеры

TPM 2.0 (опция)

Слот Kensington Nano

Сканер отпечатков пальцев (опция)

Шторка вебкамеры

TPM 2.0 (опция)

Клавиатура и тачпад

Полноразмерная клавиатура, ход клавиш – 1,5 мм

Подсветка (опционально)

Влагозащищенная клавиатура (66 см3)

*Продолжительность теста с указанным объемом жидкости – 3 минуты.

Полноразмерная клавиатура, ход клавиш – 1,35 мм

Подсветка (опционально)

Влагозащищенная клавиатура (66 см3)

*Продолжительность теста с указанным объемом жидкости – 3 минуты.

Полноразмерная клавиатура, ход клавиш – 1,35 мм

Подсветка (опционально)

Влагозащищенная клавиатура (66 см3)

*Продолжительность теста с указанным объемом жидкости – 3 минуты.

Дополнительное программное обеспечение

ASUS Control Center (приобретается отдельно), MyASUS, Expert Panel, AI ExpertMeet, AI Camera с MEP

ASUS Control Center (приобретается отдельно), MyASUS

ASUS Control Center (приобретается отдельно), ASUS Business Manager, MyASUS

Блок питания

65 Вт, USB Type-C

Выход: 20 В пост. тока, 3,25 А, вход: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, универсальный

90 Вт, USB Type-C

Выход: 20 В пост. тока, 4,5 А, вход: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, универсальный

65 Вт, USB Type-C

Выход: 20 В пост. тока, 3,25 А, вход: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, универсальный

65 Вт, USB Type-C

Выход: 20 В пост. тока, 3,25 А, вход: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, универсальный

Энергоэффективность

EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0, TCO 10.0, FSC Recycle, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland

PIR 30%, PCR 25%

EPEAT Gold Climate +, Energy Star 9.0, TCO, FSC Mix, WEEE, RoHS

EPEAT Gold Climate +, Energy Star 8.0, TCO 9.0, FSC Mix, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland

PCR 25%