Компания выпустила три обновленные линейки устройств: ExpertBook P3, P1 и BM1, каждая из которых ориентирована на различные потребности корпоративных пользователей. Редакция 24 Канала посетила презентацию и сейчас мы коротко расскажем о каждом из устройств.

Какие ноутбуки показала ASUS?

ExpertBook P3 (PM3606) позиционируется как мощное устройство класса Copilot+ PC. Этот 16-дюймовый ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 7 350, что позволяет эффективно работать с приложениями на основе ИИ.

Экран может иметь разрешение 2,5K и частоту обновления 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятор на 70 Вт-ч, а система охлаждения ExpertCool работает даже с закрытой крышкой.



ExpertBook P3 (PM3606) / Фото ASUS

Модель поддерживает установку двух SSD-накопителей. Особое внимание уделено безопасности: ноутбук имеет BIOS стандарта NIST SP 800-155, сканер отпечатков пальцев и чип TPM 2.0.

Корпус устройства полностью металлический и отвечает военному стандарту надежности MIL-STD-810H. Для удаленной работы предназначен пакет ASUS AI ExpertMeet, умеющий делать перевод субтитров в реальном времени и подводить итоги встреч.

ExpertBook P1 (PM1503) – это более доступное решение для профессионалов, которые ищут надежный базовый ноутбук. Модель с экраном 15,6 дюйма и разрешением Full HD весит от 1,6 кг. Она получила отдельную клавишу для запуска функций Copilot в Windows.

Конфигурация может включать процессор до AMD Ryzen 7, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и два твердотельных накопителя общей емкостью до 2 ТБ. Защиту данных обеспечивают сканер отпечатков пальцев и модуль TPM 2.0.

Устройство также прошло тестирование по стандарту MIL-STD-810H. Среди интеллектуальных функций – двустороннее шумоподавление и улучшение изображения с веб-камеры с помощью ИИ.

ExpertBook BM1 (BM1503) является универсальным устройством в тонком корпусе, более 25% материалов которого получено из вторичного сырья.

Ноутбук весом от 1,6 кг оснащается процессорами до Ryzen 7, до 64 ГБ ОЗУ и модулем Wi-Fi 6E. Его 15,6-дюймовый экран с матовым покрытием раскрывается на 180° и имеет сертификат TÜV Rheinland.



ExpertBook BM1 (BM1503) / Фото ASUS

Конструкция упрощена для легкого обслуживания: нижняя панель крепится четырьмя винтами, а аккумулятор можно заменить без инструментов. Для безопасности предусмотрена поддержка Secured-core PC, механическую шторку вебкамеры, сканер отпечатков пальцев и опциональный чип TPM 2.0.

Все ноутбуки поддерживают комплексную защиту ASUS ExpertGuardian, включающую аппаратные и программные решения, и пятилетнюю поддержку обновлений BIOS.

Кстати, последний ноутбук в перечне – ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA) уже доступен в Украине: конфигурация с процессором AMD Ryzen 7 7735HS, 16 гигабайтами оперативной памяти и SSD емкостью 512 ГБ предлагается по цене от 29 999 гривен.

Технические характеристики новых ноутбуков ASUS