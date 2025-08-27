Компанія ASUS розширила асортимент бізнес-ноутбуків на українському ринку, представивши нові моделі серії ExpertBook на платформі AMD. Пристрої поєднують у собі компактність, високу продуктивність, надійність та інтелектуальні функції на базі штучного інтелекту для сучасних професіоналів.

Компанія випустила три оновлені лінійки пристроїв: ExpertBook P3, P1 та BM1, кожна з яких орієнтована на різні потреби корпоративних користувачів. Редакція 24 Каналу відвідала презентацію і зараз ми коротко розкажемо про кожен з пристроїв.

Які ноутбуки показала ASUS?

ExpertBook P3 (PM3606) позиціонується як потужний пристрій класу Copilot+ PC. Цей 16-дюймовий ноутбук оснащений процесором AMD Ryzen AI 7 350, що дозволяє ефективно працювати із застосунками на основі ШІ.

Екран може мати роздільну здатність 2,5K та частоту оновлення 144 Гц. За автономність відповідає акумулятор на 70 Вт·год, а система охолодження ExpertCool працює навіть із закритою кришкою.



ExpertBook P3 (PM3606) / Фото ASUS

Модель підтримує встановлення двох SSD-накопичувачів. Особливу увагу приділено безпеці: ноутбук має BIOS стандарту NIST SP 800-155, сканер відбитків пальців та чип TPM 2.0.

Корпус пристрою повністю металевий та відповідає військовому стандарту надійності MIL-STD-810H. Для віддаленої роботи призначений пакет ASUS AI ExpertMeet, що вміє робити переклад субтитрів у реальному часі та підбивати підсумки зустрічей.

ExpertBook P1 (PM1503) – це більш доступне рішення для професіоналів, які шукають надійний базовий ноутбук. Модель з екраном 15,6 дюйма та роздільною здатністю Full HD важить від 1,6 кг. Вона отримала окрему клавішу для запуску функцій Copilot у Windows.

Конфігурація може включати процесор до AMD Ryzen 7, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та два твердотільні накопичувачі загальною місткістю до 2 ТБ. Захист даних забезпечують сканер відбитків пальців і модуль TPM 2.0.

Пристрій також пройшов тестування за стандартом MIL-STD-810H. Серед інтелектуальних функцій – двостороннє шумозаглушення та покращення зображення з вебкамери за допомогою ШІ.

ExpertBook BM1 (BM1503) є універсальним пристроєм у тонкому корпусі, понад 25% матеріалів якого отримано з вторинної сировини.

Ноутбук вагою від 1,6 кг оснащується процесорами до Ryzen 7, до 64 ГБ ОЗП та модулем Wi-Fi 6E. Його 15,6-дюймовий екран із матовим покриттям розкривається на 180° і має сертифікат TÜV Rheinland.



ExpertBook BM1 (BM1503) / Фото ASUS

Конструкцію спрощено для легкого обслуговування: нижня панель кріпиться чотирма гвинтами, а акумулятор можна замінити без інструментів. Для безпеки передбачено підтримку Secured-core PC, механічну шторку вебкамери, сканер відбитків пальців та опціональний чип TPM 2.0.

Усі ноутбуки підтримують комплексний захист ASUS ExpertGuardian, що включає апаратні та програмні рішення, та п'ятирічну підтримку оновлень BIOS.

До речі, останній ноутбук в переліку – ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA) вже доступний в Україні: конфігурація з процесором AMD Ryzen 7 7735HS, 16 гігабайтами оперативної пам’яті і SSD місткістю 512 ГБ пропонується за ціною від 29 999 гривень.

Технічні характеристики нових ноутбуків ASUS