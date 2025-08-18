Министерство цифровой трансформации представило проект программы действий правительства. В планах –запуск "Дія.Офиса" для госслужащих, электронного суда, образовательной платформы "Мрия", а также развитие 5G и единого роуминга с ЕС. Эти инициативы направлены на оптимизацию работы государства и расширение цифровых услуг для граждан и бизнеса.

Согласно обнародованному проекту, правительство планирует ряд ключевых цифровых преобразований, информирует 24 Канал. В частности, проект "Дія.Офіс" имеет целью оптимизировать работу государственных служащих. Также в планах модернизация центров предоставления административных услуг в формате "ЦНАП 2.0" и внедрение полноценного электронного суда.

Для бизнеса готовят цифровые сервисы и контрольные процедуры, включая систему "е-Акциз". В образовательной сфере планируют запустить единую платформу "Мечта", которая должна охватить от 30% до 100% школ. Кроме того, министерство будет расширять цифровые услуги в сферах социальной защиты, медицины, налогообложения, а также поддержки ветеранов.

Отдельное внимание уделено борьбе с коррупцией. Для этого внедрят "е-Нотариат" и онлайн-мониторинг лицензий игорного бизнеса.

В планах также интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС. Это включает внедрение европейского кошелька цифровой идентификации EUDI Wallet и признание украинской квалифицированной электронной подписи (КЭП) в Евросоюзе.

EUDI Wallet Цифровой кошелек ЕС, в котором хранятся удостоверения личности, водительские права и медицинские рецепты. Украина интегрирует свой КЭП в формат eIDAS 2.0, поэтому граждане смогут подписывать документы в Европе, а европейцы – в Украине. Признание украинской квалифицированной е-подписи уже поддержали Польша и Эстония; до конца 2025-го присоединятся все государства-члены ЕС.

В сфере телекоммуникаций приоритетами определены запуск пилотного проекта 5G, внедрение технологии Direct to cell (прямая спутниковая связь для мобильных), создание единой роуминговой зоны с ЕС, обеспечение доступа к интернету на железной дороге и повышение устойчивости инфраструктуры.

Что это за услуги?

"Дія.Офис" позиционируется как внутренняя платформа для публичных служащих, через которую чиновники смогут автоматизировать документооборот, подписывать файлы квалифицированной электронной подписью и взаимодействовать с коллегами без бумажных справок. Проект основывается на модульной архитектуре: сначала запустят электронную почту и календарь, а дальше – реестры задач, систему согласований и видеосвязь.

Важно! В конце 2025 года все центральные органы исполнительной власти должны перейти на эту экосистему, что поможет сократить расходы на бумагу и ускорить подготовку управленческих решений.

Электронный суд (eCourt) – это площадка, где стороны процесса подают иски, обмениваются заявлениями и получают решения без физических визитов в канцелярии. Пилот запустили еще в 2020-м, однако полноценное развертывание сдерживали кибербезопасность и нагрузка на серверы. В новой редакции правительственной программы заложена интеграция eCourt с реестрами бухгалтерских и нотариальных документов, что позволит судьям мгновенно проверять данные. Предусмотрено и обучение судейского корпуса цифровым навыкам, чтобы минимизировать отказы по "техническим причинам".

Образовательная платформа "Мечта" должна объединить цифровые дневники, расписание, инструменты для видеоуроков и аналитику успеваемости школьников. Разработкой занимаются украинские ІТ-специалисты по открытой лицензии, чтобы любая школа могла дорабатывать решение под собственные нужды. В 2024-2025 учебном году сервис охватит не менее 30% средних школ, а к 2027-му – весь государственный сектор образования. Платформа будет хранить данные в облаке на украинских дата-центрах с резервным копированием в странах ЕС, что соответствует требованиям киберстойкости.

Система "е-Акциз" заменит бумажные марки на цифровые коды DataMatrix. Производители алкоголя и табака будут генерировать коды через кабинет на портале Дія, печатать их на продукции или наносить лазером, а органы контроля будут проверять легальность товара через мобильное приложение.

Алгоритмы будут отслеживать цепочку поставок в реальном времени, сокращая время реагирования на контрафакт с недель до часов.

Концепция "ЦПАУ 2.0" предусматривает полный отказ от очередей под кабинетами: граждане будут выбирать услугу и время визита онлайн, получать push-напоминания, а результаты оформления будут поступать в приложение Дія. Новые центры будут проектироваться по принципу безбарьерности: широкие проходы, индикаторы для слабовидящих, детские зоны и комнаты для грудного вскармливания. Параллельно Минцифры интегрирует ЦПАУ с реестрами, чтобы сократить перечень справок, которые приносит заявитель.

"е-Нотариат" призван перевести нотариальные действия в онлайн. Пользователь проходит биометрическую идентификацию, нотариус проводит видеовстречу, во время которой генерирует записи в Государственный реестр прав. Документы заверяются квалифицированными подписями сторон и нотариуса, после чего автоматически направляются в реестр.

Сервис уже протестировали на сделках купли-продажи авто, а в 2026-м планируют распространить на недвижимость.

Напомним, что недавно в Украине протестировали спутниковую связь Starlink Direct to Cell для смартфонов. Технология обеспечит связь в отдаленных районах, во время стихийных бедствий и в условиях военных действий; полноценный запуск запланирован на осень и для этого нужно будет только 4G смартфон.