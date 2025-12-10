Все новые фишки, которые получит ваш iPhone после обновления до свежей версии iOS 26
- Обновление iOS 26 добавляет более 25 новых действий, интегрированных с различными системными программами, такими как Freeform, Mail, Messages, и другие.
- Apple улучшила автоматизацию, добавив использование больших языковых моделей и новые возможности для работы с текстом, а также усовершенствовала существующие инструменты, такие как вычисление выражений и транскрипция аудио.
После релиза iOS 26 пользователи получили доступ к существенному расширению функционала своего смартфона, однако не все знают, на что теперь способно их устройство. Обновление содержит более 25 совершенно новых действий, которые интегрируются с различными системными программами и сервисами.
Кроме новых фишек Apple также улучшила уже имеющиеся инструменты, добавив поддержку языковых моделей и расширив возможности автоматизации на Mac, рассказывает 24 Канал.
Какие новые инструменты автоматизации получили владельцы iPhone?
Приложение "Команды" в этом году стало значительно мощнее благодаря интеграции действий на основе больших языковых моделей (LLM) и новым возможностям автоматизации.
Официальный список изменений был опубликован Apple на отдельном сайте. Он раскрывает полный перечень нововведений для iOS 26.
Среди ключевых обновлений – новые действия для работы с различными категориями приложений:
- Freeform: появилась возможность добавлять файлы непосредственно на доску.
- Image Playground: добавлена функция генерации изображений: добавлена функция генерации изображений через команду "Create Image".
- Почта (Mail): теперь можно искать конкретные сообщения.
- Рулетка (Measure): быстрый запуск инструмента измерения.
- Сообщения (Messages): доступен поиск как отдельных сообщений: доступен поиск как отдельных сообщений, так и целых разговоров.
- Фотографии (Фотографии): пользователи могут переименовывать: пользователи могут переименовывать альбомы, искать фото, создавать новые воспоминания и фильтровать библиотеку.
- Напоминания: появилась опция отображения быстрого напоминания.
- Экранное время : доступ к получению данных об использовании: доступ к получению данных об использовании приложений и веб-сайтов.
- Спорт : можно получить информацию о предстоящих спортивных мероприятиях: можно получить информацию о предстоящих спортивных событиях.
- Акции: добавлена возможность: добавлена возможность вносить или удалять символы из списка наблюдения.
- Диктофон: поиск конкретной аудиозаписи: поиск конкретной аудиозаписи.
- Погода : управление списком локаций: управление списком локаций (добавление и удаление).
Отдельного внимания заслуживают функции, связанные с искусственным интеллектом. Действие "Use Model" позволяет подключаться непосредственно к моделям Apple Intelligence или ChatGPT, используя их ответы в дальнейших шагах автоматизации. Также добавлен запуск запуск Visual Intelligence.
Инструменты для работы с текстом (Writing Tools) значительно расширились. Теперь автоматизация позволяет корректировать тон текста, создавать списки или таблицы из текста, исправлять ошибки, переписывать фрагменты и делать сжатые итоги (суммаризацию).
Кроме новых функций, Apple усовершенствовала имеющиеся действия:
- Вычисление выражений: теперь поддерживает конвертацию валют в реальном времени, единицы измерения температуры, расстояния и тому подобное.
- QR-коды: появилась возможность настраивать цвет и стиль кода.
- Дата: можно указывать конкретные праздники: можно указывать конкретные праздники.
- Поиск контактов : добавлена фильтрация по типам: добавлена фильтрация по типу отношений.
- Транскрипция аудио: улучшена производительность распознавания.
- Показ контента : теперь можно отображать прокручиваемые списки элементов: теперь можно отображать прокручиваемые списки элементов, например, события календаря.
Эти изменения дополняются новыми глифами, настроек и расширенными функциями автоматизации для macOS Tahoe. Apple постоянно работает над нововведениями, поэтому будущие минорные обновления iOS 26 не только исправлять баги, но и могут добавлять новые функции и действия для смартфонов.