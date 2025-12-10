Усі нові фішки, які отримає ваш iPhone після оновлення до свіжої версії iOS 26

Після релізу iOS 26 користувачі отримали доступ до суттєвого розширення функціоналу свого смартфона, однак не всі знають, на що тепер здатен їх пристрій. Оновлення містить понад 25 абсолютно нових дій, які інтегруються з різними системними програмами та сервісами.

Окрім нових фішок Apple також покращила вже наявні інструменти, додавши підтримку мовних моделей і розширивши можливості автоматизації на Mac, розповідає 24 Канал.

Які нові інструменти автоматизації отримали власники iPhone?

Застосунок "Команди" в цьому році став значно потужнішим завдяки інтеграції дій на основі великих мовних моделей (LLM) та новим можливостям автоматизації.

Офіційний список змін був опублікований Apple на окремому сайті. Він розкриває повний перелік нововведень для iOS 26.

Серед ключових оновлень – нові дії для роботи з різними категоріями застосунків:

Freeform : з'явилася можливість додавати файли безпосередньо на дошку.

: з'явилася можливість додавати файли безпосередньо на дошку. Image Playground : додано функцію генерації зображень через команду "Create Image".

: додано функцію генерації зображень через команду "Create Image". Пошта (Mail) : тепер можна шукати конкретні повідомлення.

: тепер можна шукати конкретні повідомлення. Рулетка (Measure) : швидкий запуск інструмента вимірювання.

: швидкий запуск інструмента вимірювання. Повідомлення (Messages) : доступний пошук як окремих повідомлень, так і цілих розмов.

: доступний пошук як окремих повідомлень, так і цілих розмов. Фотографії : користувачі можуть перейменовувати альбоми, шукати фото, створювати нові спогади та фільтрувати бібліотеку.

: користувачі можуть перейменовувати альбоми, шукати фото, створювати нові спогади та фільтрувати бібліотеку. Нагадування : з'явилася опція показу швидкого нагадування.

: з'явилася опція показу швидкого нагадування. Екранний час : доступ до отримання даних про використання програм і вебсайтів.

: доступ до отримання даних про використання програм і вебсайтів. Спорт : можна отримати інформацію про майбутні спортивні події.

: можна отримати інформацію про майбутні спортивні події. Акції : додано можливість вносити або видаляти символи зі списку спостереження.

: додано можливість вносити або видаляти символи зі списку спостереження. Диктофон : пошук конкретного аудіозапису.

: пошук конкретного аудіозапису. Погода: керування списком локацій (додавання та видалення).

Окремої уваги заслуговують функції, пов'язані зі штучним інтелектом. Дія "Use Model" дозволяє підключатися безпосередньо до моделей Apple Intelligence або ChatGPT, використовуючи їхні відповіді в подальших кроках автоматизації. Також додано запуск Visual Intelligence.

Інструменти для роботи з текстом (Writing Tools) значно розширилися. Тепер автоматизація дозволяє коригувати тон тексту, створювати списки або таблиці з тексту, виправляти помилки, переписувати фрагменти та робити стислі підсумки (сумаризацію).

Окрім нових функцій, Apple удосконалила наявні дії:

Обчислення виразів : тепер підтримує конвертацію валют у реальному часі, одиниці виміру температури, відстані тощо.

: тепер підтримує конвертацію валют у реальному часі, одиниці виміру температури, відстані тощо. QR-коди : з'явилася можливість налаштовувати колір і стиль коду.

: з'явилася можливість налаштовувати колір і стиль коду. Дата : можна вказувати конкретні свята.

: можна вказувати конкретні свята. Пошук контактів : додано фільтрацію за типом стосунків.

: додано фільтрацію за типом стосунків. Транскрипція аудіо : покращено продуктивність розпізнавання.

: покращено продуктивність розпізнавання. Показ контенту: тепер можна відображати прокручувані списки елементів, наприклад, події календаря.

Ці зміни доповнюються новими гліфами, налаштуваннями та розширеними функціями автоматизації для macOS Tahoe. Apple постійно працює над нововведеннями, тож майбутні мінорні оновлення iOS 26 не лише виправлятимуть баги, але й можуть додавати нові функції та дії для смартфонів.