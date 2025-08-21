Компания Google представила новую линейку смартфонов Pixel 10, где главный акцент сделан не столько на аппаратных обновлениях, сколько на глубокой интеграции искусственного интеллекта. Новые программные возможности призваны кардинально изменить опыт взаимодействия с устройством, делая его более персонализированным, проактивным и интуитивно понятным для пользователя.

Все новые функции искусственного интеллекта, что появятся в Pixel 10

Google продолжает развивать экосистему своих устройств, где программное обеспечение играет ключевую роль. В новых Pixel 10 дебютирует целый ряд функций на базе машинного обучения, которые впоследствии появятся и на моделях предыдущих поколений. В перспективе по крайней мере некоторые из этих опций могут перейти на смартфоны других производителей как часть операционной системы Android. Эти инновации касаются практически всех аспектов использования смартфона – от общения в мессенджерах до фотографирования и планирования дня, пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Смотрите также Google представляет серию смартфонов Pixel 10: что известно о характеристиках и функциях новинок

Magic Cue

Одной из ключевых новинок является функция Magic Cue, работающая на базе модели Gemini Nano непосредственно на устройстве. Она анализирует контекст ваших разговоров и действий, чтобы предоставлять проактивные подсказки. Например, если друг в сообщении спрашивает о бронировании столика в ресторане, система автоматически предложит отправить ему ссылку на заведение в Google Maps, получив данные с вашего Gmail или Календаря. Эта же технология работает во время звонков: если вы звоните, например, в авиакомпанию, на экране появится карточка с номером вашего рейса и другими деталями бронирования.

Magic Cue фактически предлагает контекстные подсказки в режиме реального времени в таких приложениях, как Gmail, Календарь, Сообщения, Снимки экрана и другие. Предложения отображаются в приложении, который вы используете, и обведены цветной рамкой.



Пример работы Magic Cue / Фото Google

Также Magic Cue сможет отображать напоминания, но функция идет еще дальше, отображая напоминания и оповещения более интуитивно. Например, она может напоминать вам о делах, которые нужно выполнить, такие как возврат онлайн-заказа, предлагать темы, которые вы можете захотеть исследовать, или рекомендовать новые плейлисты для прослушивания.

На момент запуска предложения Magic Cue будут ограничены определенными действиями, такими как оплата счета, добавление событий в календарь и отображение прогноза погоды для предстоящей поездки в приложении погоды. Впоследствии Google добавит другие опции и позволит вам настроить, к каким источникам данных она будет иметь доступ.

Daily Hub

Для ежедневного планирования появился Daily Hub – виджет на экране Discover, что является своеобразным наследником Google Now и повторяет Now Brief от Samsung. Он генерирует сводку вашего дня: показывает прогноз погоды, напоминания из почты и заметок, события из календаря, а также рекомендует статьи и видео с YouTube.

Абсолютно новое приложение Journal

Google также представляет новое приложение для ведения дневника под названием Pixel Journal, которое не только позволяет записать собственные мысли, но и использует встроенные модели искусственного интеллекта (Gemini Nano, который работает на устройстве), чтобы предлагать пользователям идеи и темы для записей в дневнике. Предложения могут базироваться на воспоминаниях, предыдущих записях или целях пользователя.

Это помогает не только регулярно вести дневник, но и глубже анализировать свои мысли и отслеживать прогресс в достижении цели.



Pixel Journal / Коллаж 24 Канала/Фото Google

Кроме текста, к записям можно добавлять фото, места, активности, отслеживания настроения. Приложение анализирует ваши привычки и предоставляет статистику, например, когда вы обычно делаете записи, какое количество записей за неделю или месяц, а также определяет самую длинную запись. Он также автоматически категоризирует заметки по темам.

Ключевая особенность программы заключается в том, что все данные, включая тексты, фотографиями, информацией о местонахождении и настроение, обрабатываются и хранятся исключительно на самом устройстве. Ни одна информация не загружается в облачные хранилища, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности. Для дополнительной защиты от посторонних глаз дневник можно заблокировать с помощью PIN-кода

Этим анонсом Google фактически догоняет своего главного конкурента. Компания Apple представила собственное приложение Journal почти двумя годами ранее, осенью 2023 года, вместе с обновлением iOS 17. Позже оно стало доступным и на других устройствах, например iPad и MacBook. Теперь и владельцы флагманских Pixel получили аналогичное фирменное решение для ведения цифрового дневника.

На старте Pixel Journal будет доступен только для пользователей линейки Pixel 10 и только на английском языке. Предположительно, в будущем приложение может появиться и на более старых моделях смартфонов Pixel, однако официального подтверждения этой информации пока нет. На смартфонах других производителей Journal ждать не стоит.

Значительные обновления претерпели инструменты для работы с фотографиями

В Google Photos появилось "Разговорное редактирование" (Conversational Editing). Эта функция позволяет вносить изменения в изображения с помощью голосовых или текстовых команд. Пользователь может просто попросить, например, убрать посторонних людей с фона на туристическом фото, и ИИ выполнит запрос. Можно применять несколько правок подряд или отменять последнее действие. Даже если вы не знаете, что именно хотите изменить, можно дать общую команду вроде "сделай фото лучше", и система предложит свои варианты.

Обновления для камеры

Для тех, кто стремится усовершенствовать свои навыки фотографа, предназначен Camera Coach. Этот "тренер" на базе ИИ в реальном времени анализирует сцену в кадре и дает советы по ракурсу, освещения и выбора оптимального режима съемки, например "Портрет" или "Ночной режим". Эта функция использует модели Gemini, чтобы предложить рекомендации по лучшему кадрированию и композиции снимка. Вы даже можете выбрать опцию "получить вдохновение", которая предложит сцены, о которых вы, возможно, не думали.

Также обновлена функция Auto Best Take для создания идеальных групповых снимков, где все участники выглядят наилучшим образом. Функция распознает, когда вы делаете групповое фото, анализирует до 150 изображений, сделанных в течение нескольких секунд, и ищет лучший вариант для каждого присутствующего на снимках человека. Затем ИИ может исправить чье-то неудачное выражение лица, взяв его с другой фотографии, где человек сфотографирован хорошо.

Pro Res Zoom

На устройствах Pro опция Pro Res Zoom также будет использовать искусственный интеллект, чтобы позволить вам "увеличивать" кадр до 100x. ИИ при этом улучшает качество объектов.

Gemini Live

Кроме того, Google внедряет несколько обновлений в свой визуальный ассистент Gemini Live. Во-первых, появились новые визуальные индикаторы, которые маскируют ненужную в этот момент часть экрана вашего телефона, чтобы было легче увидеть, на что ссылается Gemini в своем ответе. Эта функция сначала будет доступна на устройствах Pixel 10, а впоследствии появится на других телефонах Android и устройствах iOS.

Отдельно Google заявляет, что вскоре выпустит новую модель, которая "кардинально" улучшит то, как Gemini использует ключевые элементы человеческой речи. Например, вы сможете попросить ассистента говорить медленнее, если делаете заметки, и он изменит тон в зависимости от эмоционального характера темы, которую вы обсуждаете.

Другое

Среди других заметных нововведений: