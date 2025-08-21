Компанія Google представила нову лінійку смартфонів Pixel 10, де головний акцент зроблено не стільки на апаратних оновленнях, скільки на глибокій інтеграції штучного інтелекту. Нові програмні можливості покликані кардинально змінити досвід взаємодії з пристроєм, роблячи його більш персоналізованим, проактивним та інтуїтивно зрозумілим для користувача.

Усі нові функції штучного інтелекту, що з'являться в Pixel 10

Google продовжує розвивати екосистему своїх пристроїв, де програмне забезпечення відіграє ключову роль. У нових Pixel 10 дебютує ціла низка функцій на базі машинного навчання, які згодом з'являться й на моделях попередніх поколінь. У перспективі принаймні деякі з цих опцій можуть перейти на смартфони інших виробників як частина операційної системи Android. Ці інновації торкаються практично всіх аспектів використання смартфона – від спілкування в месенджерах до фотографування та планування дня, пише 24 Канал з посиланням на Engadget.

Magic Cue

Однією з ключових новинок є функція Magic Cue, що працює на базі моделі Gemini Nano безпосередньо на пристрої. Вона аналізує контекст ваших розмов та дій, щоб надавати проактивні підказки. Наприклад, якщо друг у повідомленні запитує про бронювання столика в ресторані, система автоматично запропонує надіслати йому посилання на заклад у Google Maps, отримавши дані з вашого Gmail або Календаря. Ця ж технологія працює під час дзвінків: якщо ви телефонуєте, наприклад, в авіакомпанію, на екрані з'явиться картка з номером вашого рейсу та іншими деталями бронювання.

Magic Cue фактично пропонує контекстні підказки в режимі реального часу в таких додатках, як Gmail, Календар, Повідомлення, Знімки екрана та інші. Пропозиції відображаються у додатку, який ви використовуєте, та обведені кольоровою рамкою.



Приклад роботи Magic Cue / Фото Google

Також Magic Cue зможе відображати нагадування, але функція йде ще далі, відображаючи нагадування та сповіщення більш інтуїтивно. Наприклад, вона може нагадувати вам про справи, які потрібно виконати, такі як повернення онлайн-замовлення, пропонувати теми, які ви можете захотіти дослідити, або рекомендувати нові плейлисти для прослуховування.

На момент запуску пропозиції Magic Cue будуть обмежені певними діями, такими як оплата рахунку, додавання подій до календаря та відображення прогнозу погоди для майбутньої поїздки в додатку погоди. Згодом Google додасть інші опції та дозволить вам налаштувати, до яких джерел даних вона матиме доступ.

Daily Hub

Для щоденного планування з'явився Daily Hub – віджет на екрані Discover, що є своєрідним спадкоємцем Google Now і повторює Now Brief від Samsung. Він генерує зведення вашого дня: показує прогноз погоди, нагадування з пошти та нотаток, події з календаря, а також рекомендує статті та відео з YouTube.

Абсолютно новий додаток Journal

Google також представляє новий додаток для ведення щоденника під назвою Pixel Journal, який не лише дозволяє записати власні думки, а й використовує вбудовані моделі штучного інтелекту (Gemini Nano, який працює на пристрої), щоб пропонувати користувачам ідеї та теми для записів у щоденнику. Пропозиції можуть базуватися на спогадах, попередніх записах або цілях користувача.

Це допомагає не лише регулярно вести щоденник, але й глибше аналізувати свої думки та відстежувати прогрес у досягненні мети.



Pixel Journal / Колаж 24 Каналу/Фото Google

Крім тексту, до записів можна додавати фото, місця, активності, відстеження настрою. Додаток аналізує ваші звички та надає статистику, наприклад, коли ви зазвичай робите записи, яка кількість записів за тиждень чи місяць, а також визначає найдовший запис. Він також автоматично категоризує нотатки за темами.

Ключова особливість програми полягає в тому, що всі дані, включно з текстами, фотографіями, інформацією про місцеперебування та настрій, обробляються та зберігаються виключно на самому пристрої. Жодна інформація не завантажується в хмарні сховища, що забезпечує високий рівень конфіденційності. Для додаткового захисту від сторонніх очей щоденник можна заблокувати за допомогою PIN-коду

Цим анонсом Google фактично наздоганяє свого головного конкурента. Компанія Apple представила власний застосунок Journal майже двома роками раніше, восени 2023 року, разом з оновленням iOS 17. Пізніше він став доступним і на інших пристроях, як-от iPad та MacBook. Тепер і власники флагманських Pixel отримали аналогічне фірмове рішення для ведення цифрового щоденника.

На старті Pixel Journal буде доступний лише для користувачів лінійки Pixel 10 і тільки англійською мовою. Імовірно, в майбутньому застосунок може з'явитися і на старіших моделях смартфонів Pixel, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. На смартфонах інших виробників Journal чекати не варто.

Значних оновлень зазнали інструменти для роботи з фотографіями

У Google Photos з'явилося "Розмовне редагування" (Conversational Editing). Ця функція дозволяє вносити зміни у зображення за допомогою голосових або текстових команд. Користувач може просто попросити, наприклад, прибрати сторонніх людей з фону на туристичному фото, і ШІ виконає запит. Можна застосовувати кілька правок поспіль або скасовувати останню дію. Навіть якщо ви не знаєте, що саме хочете змінити, можна дати загальну команду на кшталт "зроби фото кращим", і система запропонує свої варіанти.

Оновлення для камери

Для тих, хто прагне вдосконалити свої навички фотографа, призначений Camera Coach. Цей "тренер" на базі ШІ в реальному часі аналізує сцену в кадрі та дає поради щодо ракурсу, освітлення та вибору оптимального режиму зйомки, як-от "Портрет" чи "Нічний режим". Ця функція використовує моделі Gemini, щоб запропонувати рекомендації щодо кращого кадрування та композиції знімка. Ви навіть можете вибрати опцію "отримати натхнення", яка запропонує сцени, про які ви, можливо, не думали.

Також оновлено функцію Auto Best Take для створення ідеальних групових знімків, де всі учасники виглядають якнайкраще. Функція розпізнає, коли ви робите групове фото, аналізує до 150 зображень, зроблених протягом декількох секунд, і шукає найкращий варіант для кожної присутньої на знімках людини. Потім ШІ може виправити чийсь невдалий вираз обличчя, взявши його з іншої фотографії, де людина сфотографована добре.

Pro Res Zoom

На пристроях Pro опція Pro Res Zoom також використовуватиме штучний інтелект, щоб дозволити вам "збільшувати" кадр до 100x. ШІ при цьому покращує якість об'єктів.

Gemini Live

Крім того, Google впроваджує кілька оновлень у свій візуальний асистент Gemini Live. По-перше, з'явилися нові візуальні індикатори, які маскують непотрібну цієї миті частину екрана вашого телефону, щоб було легше побачити, на що посилається Gemini у своїй відповіді. Ця функція спочатку буде доступна на пристроях Pixel 10, а згодом з'явиться на інших телефонах Android та пристроях iOS.

Окремо Google заявляє, що незабаром випустить нову модель, яка "кардинально" поліпшить те, як Gemini використовує ключові елементи людської мови. Наприклад, ви зможете попросити асистента говорити повільніше, якщо робите нотатки, і він змінить тон залежно від емоційного характеру теми, яку ви обговорюєте.

Інше

Серед інших помітних нововведень: