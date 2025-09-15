Сентябрьская презентация Apple, на которой показали новые iPhone и Apple Watch, уже позади, но компания не собирается брать паузу. Согласно информации известного инсайдера, в ближайшие месяцы нас ждет еще около десяти новых продуктов. Технологический гигант готовит обновления для большинства своих популярных линеек устройств.

Какие гаджеты готовит Apple?

Несмотря на то, что главные анонсы года уже состоялись, Apple, по данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, планирует выпустить еще ряд устройств в период с конца 2025 по начало 2026 года. Некоторые из них могут представить уже в октябре, тогда как другие появятся на рынке в начале следующего года, пишет 24 Канал.

Вот полный список продуктов, которые должны появиться в ближайшем будущем.

Apple TV . Быстрый чип A17 Pro, который будет поддерживать обновленную версию Siri, что будет работать на базе Apple Intelligence, а также, вероятно, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Ходят слухи о встроенной камере FaceTime для будущего Apple TV, но неизвестно, будет ли она именно в следующей модели.

. Быстрый чип A17 Pro, который будет поддерживать обновленную версию Siri, что будет работать на базе Apple Intelligence, а также, вероятно, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Ходят слухи о встроенной камере FaceTime для будущего Apple TV, но неизвестно, будет ли она именно в следующей модели. HomePod mini . Чип S9 или новее с поддержкой обновленной версии Siri, что будет работать на базе Apple Intelligence, вероятно, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband второго поколения для функций близости и, возможно, новые цвета, такие как красный.

. Чип S9 или новее с поддержкой обновленной версии Siri, что будет работать на базе Apple Intelligence, вероятно, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband второго поколения для функций близости и, возможно, новые цвета, такие как красный. AirTag . До 3 раз больший диапазон отслеживания предметов по сравнению с текущим AirTag, более защищенный от вмешательства динамик и улучшение батареи.

. До 3 раз больший диапазон отслеживания предметов по сравнению с текущим AirTag, более защищенный от вмешательства динамик и улучшение батареи. iPad Pro . Чип M5 и две фронтальные камеры, позволяющие делать фотографии и совершать видеозвонки как в портретной, так и в альбомной ориентации.

. Чип M5 и две фронтальные камеры, позволяющие делать фотографии и совершать видеозвонки как в портретной, так и в альбомной ориентации. Vision Pro . Более быстрый чип M4 или M5, новый ремешок для головы, повышающий комфорт, и, возможно, цвет Space Black.

. Более быстрый чип M4 или M5, новый ремешок для головы, повышающий комфорт, и, возможно, цвет Space Black. iPhone 17e . Ожидается, что преемник iPhone 16e появится примерно в марте с тем же чипом A19, что и iPhone 17.

. Ожидается, что преемник iPhone 16e появится примерно в марте с тем же чипом A19, что и iPhone 17. MacBook Pro . Несколько источников, включая Гурмана, указали, что модели MacBook Pro с чипами серии M5 могут появиться не раньше начала 2026 года, и пока что неизвестно, появятся ли в этом году другие Mac с чипами M5, такие как iMac или Mac mini. Возможно, в январе мы увидим еще одно объявление о MacBook Pro.

. Несколько источников, включая Гурмана, указали, что модели MacBook Pro с чипами серии M5 могут появиться не раньше начала 2026 года, и пока что неизвестно, появятся ли в этом году другие Mac с чипами M5, такие как iMac или Mac mini. Возможно, в январе мы увидим еще одно объявление о MacBook Pro. MacBook Air . Новые модели с чипом M5 ожидаются в первом квартале 2026 года.

. Новые модели с чипом M5 ожидаются в первом квартале 2026 года. Studio Display . Новая версия Studio Display с подсветкой mini-LED, как ожидается, появится в конце 2025 или в начале 2026 года. Если в этом году не будет выпущено новых Mac, то более вероятным сроком является начало 2026 года.

. Новая версия Studio Display с подсветкой mini-LED, как ожидается, появится в конце 2025 или в начале 2026 года. Если в этом году не будет выпущено новых Mac, то более вероятным сроком является начало 2026 года. Apple Home Hub. Долгожданный смарт-хаб Apple, о котором ходят слухи, как ожидается, будет анонсирован примерно в марте следующего года.

Интересно, что в списке Гурмана не упоминается о более дешевом MacBook с чипом A18 Pro, который, согласно предварительным сообщениям, будет выпущен в конце 2025 или в начале 2026 года.

Пока неизвестно, планирует ли Apple провести еще одно специальное мероприятие в этом году, или эти продукты будут анонсированы только в пресс-релизах на сайте Apple. Если чип M5 дебютирует в 2025 году, то, вероятно, Apple проведет мероприятие, поскольку чипы от M1 до M4 были представлены именно во время таких мероприятий.

В общем, ближайшие 6 месяцев должны быть насыщены дополнительными анонсами Apple, причем многие из этих продуктов будут долгожданными обновлениями устаревших моделей. Это, несомненно, очень интересный период, которого стоит с нетерпением ждать.