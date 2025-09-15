Вереснева презентація Apple, на якій показали нові iPhone та Apple Watch, вже позаду, але компанія не збирається брати паузу. Згідно з інформацією відомого інсайдера, найближчими місяцями на нас чекає ще близько десяти нових продуктів. Технологічний гігант готує оновлення для більшості своїх популярних лінійок пристроїв.

Які ґаджети готує Apple?

Попри те, що головні анонси року вже відбулися, Apple, за даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, планує випустити ще низку пристроїв у період з кінця 2025 по початок 2026 року. Деякі з них можуть представити вже в жовтні, тоді як інші з'являться на ринку на початку наступного року, пише 24 Канал.

Ось повний список продуктів, які повинні з'явитися в найближчому майбутньому.

Apple TV . Швидший чип A17 Pro, який підтримуватиме оновлену версію Siri, що працюватиме на базі Apple Intelligence, а також, ймовірно, чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7. Ходять чутки про вбудовану камеру FaceTime для майбутнього Apple TV, але невідомо, чи буде вона саме в наступній моделі.

. Швидший чип A17 Pro, який підтримуватиме оновлену версію Siri, що працюватиме на базі Apple Intelligence, а також, ймовірно, чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7. Ходять чутки про вбудовану камеру FaceTime для майбутнього Apple TV, але невідомо, чи буде вона саме в наступній моделі. HomePod mini . Чип S9 або новіший з підтримкою оновленої версії Siri, що працюватиме на базі Apple Intelligence, ймовірно, чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7, покращена якість звуку, чип Ultra Wideband другого покоління для функцій близькості та, можливо, нові кольори, такі як червоний.

. Чип S9 або новіший з підтримкою оновленої версії Siri, що працюватиме на базі Apple Intelligence, ймовірно, чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7, покращена якість звуку, чип Ultra Wideband другого покоління для функцій близькості та, можливо, нові кольори, такі як червоний. AirTag . До 3 разів більший діапазон відстеження предметів порівняно з поточним AirTag, більш захищений від втручання динамік і покращення батареї.

. До 3 разів більший діапазон відстеження предметів порівняно з поточним AirTag, більш захищений від втручання динамік і покращення батареї. iPad Pro . Чип M5 і дві фронтальні камери, що дозволяють робити фотографії та здійснювати відеодзвінки як у портретній, так і в альбомній орієнтації.

. Чип M5 і дві фронтальні камери, що дозволяють робити фотографії та здійснювати відеодзвінки як у портретній, так і в альбомній орієнтації. Vision Pro . Швидший чип M4 або M5, новий ремінець для голови, що підвищує комфорт, і, можливо, колір Space Black.

. Швидший чип M4 або M5, новий ремінець для голови, що підвищує комфорт, і, можливо, колір Space Black. iPhone 17e . Очікується, що наступник iPhone 16e з'явиться приблизно в березні з тим самим чипом A19, що й iPhone 17.

. Очікується, що наступник iPhone 16e з'явиться приблизно в березні з тим самим чипом A19, що й iPhone 17. MacBook Pro . Декілька джерел, включаючи Гурмана, вказали, що моделі MacBook Pro з чипами серії M5 можуть з'явитися не раніше початку 2026 року, і поки що невідомо, чи з'являться цього року інші Mac з чипами M5, такі як iMac або Mac mini. Можливо, в січні ми побачимо ще одне оголошення про MacBook Pro.

. Декілька джерел, включаючи Гурмана, вказали, що моделі MacBook Pro з чипами серії M5 можуть з'явитися не раніше початку 2026 року, і поки що невідомо, чи з'являться цього року інші Mac з чипами M5, такі як iMac або Mac mini. Можливо, в січні ми побачимо ще одне оголошення про MacBook Pro. MacBook Air . Нові моделі з чипом M5 очікуються в першому кварталі 2026 року.

. Нові моделі з чипом M5 очікуються в першому кварталі 2026 року. Studio Display . Нова версія Studio Display з підсвічуванням mini-LED, як очікується, з'явиться наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Якщо цього року не буде випущено нових Mac, то більш імовірним терміном є початок 2026 року.

. Нова версія Studio Display з підсвічуванням mini-LED, як очікується, з'явиться наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Якщо цього року не буде випущено нових Mac, то більш імовірним терміном є початок 2026 року. Apple Home Hub. Довгоочікуваний смарт-хаб Apple, про який ходять чутки, як очікується, буде анонсований приблизно в березні наступного року.

Цікаво, що у списку Гурмана не згадується про дешевший MacBook з чипом A18 Pro, який, згідно з попередніми повідомленнями, буде випущений в кінці 2025 або на початку 2026 року.

Поки що невідомо, чи планує Apple провести ще один спеціальний захід цього року, чи ці продукти будуть анонсовані лише у прес-релізах на сайті Apple. Якщо чип M5 дебютує в 2025 році, то, ймовірно, Apple проведе захід, оскільки чипи від M1 до M4 були представлені саме під час таких заходів.

Загалом, найближчі 6 місяців повинні бути насичені додатковими анонсами Apple, причому багато з цих продуктів будуть довгоочікуваними оновленнями застарілих моделей. Це, безсумнівно, дуже цікавий період, якого варто з нетерпінням чекати.