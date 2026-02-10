Китайский разработчик TikTok представил впечатляющий инструмент для создания видео на основе ИИ

Компания ByteDance, которая владеет TikTok, представила новый инструмент генерации видео на базе искусственного интеллекта Seedance 2.0. Модель уже доступна в бета-версии на другой платформе компании и демонстрирует значительно более реалистичные результаты, чем большинство конкурентов.

ByteDance объявила о запуске Seedance 2.0 – нового инструмента генерации видео на основе искусственного интеллекта. Сейчас модель находится в стадии бета-тестирования и доступна ограниченному кругу пользователей платформы Jimeng AI, которая также принадлежит компании. Об этом пишет SocialMediaToday.

Чем Seedance 2.0 может изменить рынок ИИ-видео?

Seedance 2.0 использует современные возможности генеративного ИИ и отличается более естественными движениями персонажей. Видео выглядят менее искусственными, без эффекта плавания или искажений, которые часто встречаются в других моделях.

Пока что инструмент официально не интегрирован в TikTok, однако логично предположить, что со временем он может появиться и там. Платформа уже активно внедряет ИИ-функции для авторов контента и маркетологов.

Как пишет Bloomberg, за последний год TikTok добавил ряд инструментов на базе искусственного интеллекта. Среди них – AI Group Shot для создания групповых изображений, генератор мемов, автоматические переводы и субтитры, подсказки для идей видео, преобразование изображений в видео, AI-селфи, кастомные стикеры с аватарами и другие функции.

Несмотря на это, конкуренты также активно инвестируют в развитие ИИ. Meta и X делают ставку на видеогенерацию как способ стимулировать использование своих дорогих AI-сервисов. Впрочем, Seedance 2.0 потенциально может превзойти их решения, что создает серьезный вызов для других соцсетей.

Главная проблема для всех компаний в сфере генеративного ИИ – монетизация. Построение инфраструктуры требует огромных затрат. Meta планирует инвестировать около 600 миллиардов долларов в дата-центры в течение трех лет, а OpenAI прогнозирует вложения на уровне 1,4 триллиона долларов за восемь лет.

Для понимания масштабов: годовой доход Meta в 2025 году превысил 200 миллиардов долларов. В то же время крупнейшие компании США – Walmart и Amazon – получают более 681 и 638 миллиардов долларов соответственно. Это показывает, насколько высоким должен быть спрос, чтобы такие инвестиции окупились.

Именно поэтому X активно продвигает свои видеоинструменты, пытаясь привлечь пользователей к платным подпискам. Meta также рассматривает возможность усиления своих пакетов новыми AI-моделями, ведь операционные расходы требуют значительных источников дохода.

Появление более качественного и реалистичного генератора видео от TikTok может существенно усложнить эти планы. Кроме того, развитие Seedance 2.0 свидетельствует, что китайские разработчики могут опережать американские компании в сфере ИИ.

Пока неизвестно, появятся ли такие технологии в американской версии сервиса в американской версии сервиса и как это повлияет на внутреннюю конкуренцию в сфере ИИ. В то же время Seedance 2.0 напоминает, что глобальная гонка искусственного интеллекта продолжается, и разработчики в разных странах работают с подобными технологиями.

Вопрос остается открытым – кто в итоге станет лидером и смогут ли США удержать первенство в этой сфере.