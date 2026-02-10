Китайський розробник TikTok представив вражаючий інструмент для створення відео на основі ШІ

Компанія ByteDance, яка володіє TikTok, представила новий інструмент генерації відео на базі штучного інтелекту Seedance 2.0. Модель уже доступна в бета-версії на іншій платформі компанії та демонструє значно реалістичніші результати, ніж більшість конкурентів.

ByteDance оголосила про запуск Seedance 2.0 – нового інструменту генерації відео на основі штучного інтелекту. Наразі модель перебуває у стадії бета-тестування та доступна обмеженому колу користувачів платформи Jimeng AI, яка також належить компанії. Про це пише SocialMediaToday.

Чим Seedance 2.0 може змінити ринок ШІ-відео?

Seedance 2.0 використовує сучасні можливості генеративного ШІ та вирізняється більш природними рухами персонажів. Відео виглядають менш штучними, без ефекту плавання або спотворень, які часто трапляються в інших моделях.

Поки що інструмент офіційно не інтегрований у TikTok, однак логічно припустити, що з часом він може з'явитися і там. Платформа вже активно впроваджує ШІ-функції для авторів контенту та маркетологів.

Як пише Bloomberg, за останній рік TikTok додав низку інструментів на базі штучного інтелекту. Серед них – AI Group Shot для створення групових зображень, генератор мемів, автоматичні переклади та субтитри, підказки для ідей відео, перетворення зображень у відео, AI-селфі, кастомні стікери з аватарами та інші функції.

Попри це, конкуренти також активно інвестують у розвиток ШІ. Meta та X роблять ставку на відеогенерацію як спосіб стимулювати використання своїх дорогих AI-сервісів. Утім, Seedance 2.0 потенційно може перевершити їхні рішення, що створює серйозний виклик для інших соцмереж.

Головна проблема для всіх компаній у сфері генеративного ШІ – монетизація. Побудова інфраструктури потребує величезних витрат. Meta планує інвестувати близько 600 мільярдів доларів у дата-центри протягом трьох років, а OpenAI прогнозує вкладення на рівні 1,4 трильйона доларів за вісім років.

Для розуміння масштабів: річний дохід Meta у 2025 році перевищив 200 мільярдів доларів. Водночас найбільші компанії США – Walmart та Amazon – отримують понад 681 та 638 мільярдів доларів відповідно. Це показує, наскільки високим має бути попит, щоб такі інвестиції окупилися.

Саме тому X активно просуває свої відеоінструменти, намагаючись залучити користувачів до платних підписок. Meta також розглядає можливість посилення своїх пакетів новими AI-моделями, адже операційні витрати вимагають значних джерел доходу.

Поява більш якісного та реалістичного генератора відео від TikTok може суттєво ускладнити ці плани. Крім того, розвиток Seedance 2.0 свідчить, що китайські розробники можуть випереджати американські компанії у сфері ШІ.

Поки що невідомо, чи з'являться такі технології в американській версії сервісу і як це вплине на внутрішню конкуренцію у сфері ШІ. Водночас Seedance 2.0 нагадує, що глобальна гонка штучного інтелекту триває, і розробники в різних країнах працюють з подібними технологіями.

Питання залишається відкритим – хто зрештою стане лідером і чи зможуть США утримати першість у цій сфері.