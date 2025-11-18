Новый проект "Прометей" во главе с Безосом собирается изменить мир

Спустя более четырех лет после ухода с должности генерального директора Amazon Джефф Безос снова возвращается к операционному управлению. Миллиардер возглавит новую компанию, которая уже привлекла значительное финансирование и имеет целью осуществить революцию в нескольких ключевых отраслях промышленности с помощью искусственного интеллекта.

Что стоит за "Проектом Прометей" и какие у него амбиции?

Джефф Безос занял должность со-генерального директора (co-CEO) в новом амбициозном стартапе под названием "Проект Прометей". Это его первая подобная роль с июля 2021 года, когда он покинул руководящую должность в Amazon. Новая компания уже успела стать одной из самых финансируемых на ранней стадии, привлекая 6,2 миллиарда долларов, в частности от самого Безоса, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Руководить проектом Безос будет не один, а вместе с Виком Баджаджем, физиком и химиком, который ранее тесно сотрудничал с соучредителем Google Сергеем Брином в исследовательском подразделении Google X. Он также был среди основателей Verily, исследовательской лаборатории, посвященной наукам о жизни, которая, как и Waymo и Wing, управляется материнской компанией Google, Alphabet.

Три года спустя доктор Баджадж стал соучредителем и главным исполнительным директором Foresite Labs, компании, занимающейся созданием новых стартапов в сфере искусственного интеллекта и науки о данных. Недавно он покинул эту должность, пишет New York Times.

Как это будет?

Компания сосредоточит свои усилия на создании искусственного интеллекта, способного кардинально изменить процессы проектирования и производства в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и компьютерные технологии. Кроме того, внимание будет сосредоточено на робототехнике и разработке новых лекарств.

Все это свидетельствует о серьезности намерений и масштабности планов новой компании Безоса, ведь она не просто присоединяется к волне предприятий, которые гонятся на искусственным интеллектом, а стремится применить ИИ для решения задач в физическом мире, показав конкретную пользу технологии, которая выйдет за рамки банального написания текстов или генерированием глупых картинок.

Особенностью "Проекта Прометей" является его подход к разработке ИИ. Вместо анализа исключительно цифровых текстовых данных, компания планирует создавать системы, которые будут учиться на основе реальных физических экспериментов. Это может предоставить ей значительное преимущество в практических производственных применениях.

Стартапу уже удалось привлечь в свою команду около 100 ведущих специалистов и исследователей, переманив их от мировых гигантов в области искусственного интеллекта, таких как OpenAI, DeepMind и Meta. Имена пока неизвестны, но можно ожидать, что это будут Серьезные специалисты своей отрасли.

Когда ожидать первых наработок Project Prometheus, пока неизвестно. Несколько известных компаний в сфере искусственного интеллекта, в частности OpenAI, Google и Meta, уже работают над технологиями, предназначенными для ускорения работы в физических науках. Двое исследователей из Google DeepMind, главной лаборатории искусственного интеллекта компании, недавно получили Нобелевскую премию по химии за свою работу над AlphaFold, проектом, который может помочь ускорить разработку лекарств в небольших, но важных аспектах. Поэтому Безосу придется серьезно поработать, чтобы иметь возможность конкурировать с теми, кто уже имеет фору.