Технологический гигант Google объявил о знаковом изменении в своем визуальном стиле. Компания обновила один из своих самых известных символов – иконку G. По ее словам, это не просто косметическое улучшение, а отражение глубоких стратегических изменений, происходящих внутри корпорации и ее продуктов

Известная многим иконка в виде буквы "G", состоящая из четырех четко разделенных цветов, уходит в прошлое. Ей на замену приходит обновленная версия, которая сохраняет ту же самую четырехцветную палитру, но на этот раз представляет ее в новом свете – синий, красный, желтый и зеленый цвета теперь плавно перетекают друг в друга, образуя яркий и динамичный градиент, пишет 24 Канал со ссылкой на Android Central.

Но почему это выглядит знакомо?

Если вы подумали, что то же самое было еще в мае 2025 года, то не совсем. Тогда, как писало издание 9to5Google, компания действительно представила новый логотип, который впервые продемонстрировал нам визуальные изменения в айдентике. Но сначала этот логотип применили только к главному приложению Google, то есть к одному конкретному сервису поиска, а также перенесли фишку с градиентом на некоторые другие иконки, в частности ее использовали для иконки нейросети Gemini в виде звезды.

Что же произошло теперь? На этот раз компания говорит, что новый логотип становится "значком для всей компании". То есть новая градиентная буква "G" теперь является логотипом Google как бренда, представляя всю компанию.

По словам Google, это визуально отражает "эволюцию в эпоху искусственного интеллекта".

Оставаясь верными культовым четырем цветам Google, яркие оттенки и градиентный дизайн символизируют всплеск инноваций и творческой энергии, обусловленных искусственным интеллектом, во всех наших продуктах и технологиях,

– говорится в заявлении.

Процесс обновления будет постепенным – новый логотип будет появляться на всех платформах, в приложениях и сервисах в течение ближайших месяцев. Судя по всему, нам стоит ждать обновления логотипов в таких приложениях, как "Диск", "Фото", "Календарь", "Карты", "Почта" и другие.

Напомним, предыдущий дизайн иконки G с плоскими цветами был представлен десять лет назад и имел целью унифицировать вид продуктов Google на различных устройствах и платформах. Новая версия, хоть и выглядит свежее, все еще базируется на фирменном шрифте Product Sans, который компания использует с 2015 года.