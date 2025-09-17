Google сделал неожиданный шаг, выпустив новое экспериментальное приложение для операционной системы Windows. Этот инструмент, пока доступный только через программу тестирования Labs, имеет целью кардинально изменить способ, которым пользователи взаимодействуют с поиском на своих компьютерах, объединяя локальные файлы и ресурсы интернета в едином интерфейсе.

Как Google планирует изменить поиск в Windows?

Компания Google, которая редко создает нативные десктопные программы, кроме таких гигантов, как Chrome и Drive, решила бросить вызов встроенным инструментам Microsoft. Новое приложение является ответом на давнюю проблему пользователей Windows – неэффективный стандартный поиск, который часто критикуют за медлительность и неточность. Google предлагает свое видение, которое во многом напоминает удобную систему Spotlight от Apple, пишет 24 Канал со ссылкой на блог компании.

Смотрите также ЕС оштрафовал Google почти на 3 миллиарда евро: Трамп взялся за угрозы

Главная идея заключается в том, чтобы предоставить пользователям единый центр для поиска любой информации, независимо от ее расположения. С помощью простой комбинации клавиш Alt + Space на экране появляется компактная поисковая строка. Она позволяет мгновенно находить файлы на жестком диске компьютера, документы в облачном хранилище Google Drive, установленные программы и, конечно же, искать информацию в интернете. Результаты отображаются во всплывающем окне, сгруппированы по категориям для удобства.



Google запускает новое приложение для ПК / Фото Google

Одной из ключевых особенностей нового инструмента является глубокая интеграция Google Lens. Эта технология позволяет выделить любую область на экране – будь то текст на изображении, или неизвестный объект – и мгновенно получить о нем информацию. Например, можно быстро найти похожий товар в магазине, перевести надпись на иностранном языке или получить помощь с решением математической задачи, просто выделив ее на экране. Это фактически то же, что и Circle to Search на смартфонах, но теперь на ПК.

Кроме того, приложение поддерживает "режим ИИ" (AI Mode), который сейчас постепенно разворачивается по всему миру. Он предоставляет развернутые ответы на сложные запросы и позволяет ставить уточняющие вопросы, продолжая диалог с искусственным интеллектом.

Пользователи также могут фильтровать результаты по категориям, такими как изображения, видео, новости или товары для покупок, а также переключаться на темную тему оформление.

Доступность

Сейчас приложение имеет статус экспериментального и доступно ограниченному количеству пользователей в США, которые используют английский язык интерфейса.

Для его работы нужна операционная система Windows 10 или новее и личная учетная запись Google, поскольку корпоративные аккаунты Workspace пока не поддерживаются.

Этот запуск свидетельствует о намерении Google усилить свое присутствие на настольных компьютерах, предлагая альтернативу встроенным решениям Microsoft, но точная дата глобального запуска еще не известна.