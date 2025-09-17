Google зробив несподіваний крок, випустивши новий експериментальний застосунок для операційної системи Windows. Цей інструмент, поки доступний лише через програму тестування Labs, має на меті кардинально змінити спосіб, у який користувачі взаємодіють з пошуком на своїх комп’ютерах, об’єднуючи локальні файли та ресурси інтернету в єдиному інтерфейсі.

Як Google планує змінити пошук у Windows?

Компанія Google, яка рідко створює нативні десктопні програми, окрім таких гігантів, як Chrome та Drive, вирішила кинути виклик вбудованим інструментам Microsoft. Новий застосунок є відповіддю на давню проблему користувачів Windows – неефективний стандартний пошук, який часто критикують за повільність та неточність. Google пропонує своє бачення, яке багато в чому нагадує зручну систему Spotlight від Apple, пише 24 Канал з посиланням на блог компанії.

Головна ідея полягає в тому, щоб надати користувачам єдиний центр для пошуку будь-якої інформації, незалежно від її розташування. За допомогою простої комбінації клавіш Alt + Space на екрані з'являється компактний пошуковий рядок. Він дозволяє миттєво знаходити файли на жорсткому диску комп’ютера, документи в хмарному сховищі Google Drive, встановлені програми та, звичайно ж, шукати інформацію в інтернеті. Результати відображаються у спливаючому вікні, згруповані за категоріями для зручності.



Google запускає новий додаток для ПК / Фото Google

Однією з ключових особливостей нового інструменту є глибока інтеграція Google Lens. Ця технологія дозволяє виділити будь-яку область на екрані – чи то текст на зображенні, чи невідомий об'єкт – і миттєво отримати про нього інформацію. Наприклад, можна швидко знайти схожий товар в магазині, перекласти напис іноземною мовою або отримати допомогу з розв'язанням математичної задачі, просто виділивши її на екрані. Це фактично те саме, що й Circle to Search на смартфонах, але тепер на ПК.

Крім того, застосунок підтримує "режим ШІ" (AI Mode), який зараз поступово розгортається по всьому світу. Він надає розгорнуті відповіді на складні запити та дозволяє ставити уточнювальні питання, продовжуючи діалог зі штучним інтелектом.

Користувачі також можуть фільтрувати результати за категоріями, такими як зображення, відео, новини чи товари для покупок, а також перемикатися на темну тему оформлення.

Доступність

Наразі застосунок має статус експериментального й доступний обмеженій кількості користувачів у США, які використовують англійську мову інтерфейсу.

Для його роботи потрібна операційна система Windows 10 або новіша та особистий обліковий запис Google, оскільки корпоративні акаунти Workspace поки не підтримуються.

Цей запуск свідчить про намір Google посилити свою присутність на настільних комп'ютерах, пропонуючи альтернативу вбудованим рішенням Microsoft, але точна дата глобального запуску ще не відома.