Первый смартфон с тремя камерами по 200 мегапикселей готовится к выходу

Китайская компания OPPO официально подтвердила разработку своего нового суперфлагмана Find X10 Pro Max, который будет оснащен сразу тремя камерами с разрешением 200 мегапикселей каждая.

Это решение поднимет планку мобильных камер на совершенно новый уровень, ведь предыдущие лидеры рынка предлагали максимум по два таких сенсора, пишет Android Authority.

Совместная работа с легендами фотоиндустрии

Разработчики создали уникальную систему камер совместно со специалистами известного бренда Hasselblad. Руководство компании возлагает большие надежды на новую линейку устройств.

Модель Find X10 Pro Max получит три камеры по 200 мегапикселей, которые мы создали совместно с Hasselblad,

– прокомментировал менеджер по продуктам серии Find компании OPPO Чжо Шицзе.

Эксперты предполагают, что третьим сенсором со сверхвысоким разрешением станет ультраширокоугольная камера. Такой подход позволит создавать невероятно детализированные макроснимки, получать более чистые кадры в условиях плохого освещения, а также обеспечит качественное цифровое масштабирование после съемки и улучшенную стабилизацию видео.

Даже базовый смартфон линейки Find X10 получит две камеры по 200 мегапикселей.

Естественность против искусственной красоты

Новинки получат датчик фиксации цвета "Danxia" и фирменный процессор обработки света и тени LUMO. Кроме того, разработчики решили отказаться от агрессивных алгоритмов искусственного интеллекта, которые часто искажают кадры.

В новых смартфонах мы отказались от искусственных текстур и пластиковой кожи на снимках,

– добавил Чжо Шицзе, заверив пользователей в сохранении естественности кадров.

Увидеть новые устройства пользователи смогут уже в ближайшее время. Официальный дебют линейки Find X10 состоится в конце этого месяца, хотя из-за глобального кризиса на рынке оперативной памяти стоимость гаджетов может несколько вырасти. Несмотря на возможное подорожание, ожидания от будущих фотофлагманов остаются чрезвычайно высокими.