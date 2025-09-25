В Берлине состоялся неожиданный разговор между CEO OpenAI Сэмом Альтманом и британским физиком Дэвидом Дойчем. Они пришли к согласию, что настоящим доказательством человеческого уровня интеллекта для AI может стать решение задачи квантовой гравитации с объяснением собственного мышления.

Дискуссия состоялась во время визита Сэма Альтмана в штаб-квартиру Axel Springer, где он встретился с руководителями технологических компаний и получил награду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Axel Springer Award 2025.

Какой новый тест для AI предложили Альтман и Дойч?

Вечером издатель Матьяс Дёпфнер во время публичного разговора неожиданно вывел на экран Дэвида Дойча, автора книги "The Beginning of Infinity", которую Альтман называет одной из своих любимых.

Как сообщает Business Insider, встреча не превратилась в спор, а скорее стала демонстрацией взаимного уважения. Дойч признался, что раньше считал невозможным для компьютера вести непринужденный бесконечный разговор без признаков настоящего ума. По его словам, ChatGPT доказал обратное: хоть и не является искусственным общим интеллектом, но способен поддерживать диалог.

В то же время физик подчеркнул разницу между языковыми моделями и человеческим мышлением. По его словам, алгоритмы воспроизводят знания, зато реальный интеллект создает новое: видит проблему, формулирует решение, проверяет его и совершенствует. В качестве примера он привел историю Альберта Эйнштейна, который действительно создал теорию относительности, поскольку можно проследить, какие задачи он решал и по каким причинам.

Дойч отметил и самого Альтмана, который без написания кода сделал из ChatGPT глобальный продукт благодаря интуиции и решимости.

Ни один компьютер пока не способен на такую интуицию,

– заметил Дэвид Дойч.

Тогда Альтман выдвинул гипотезу: если будущий искусственный интеллект самостоятельно найдет решение квантовой гравитации и сможет объяснить, почему именно так, можно ли будет признать его настоящим разумом?

"Да, этого было бы достаточно", – ответил Дойч. Альтман согласился: это и станет новым тестом.

