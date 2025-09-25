У Берліні відбулася несподівана розмова між CEO OpenAI Семом Альтманом і британським фізиком Девідом Дойчем. Вони дійшли згоди, що справжнім доказом людського рівня інтелекту для AI може стати розв’язання задачі квантової гравітації з поясненням власного мислення.

Дискусія відбулася під час візиту Сема Альтмана до штаб-квартири Axel Springer, де він зустрівся з керівниками технологічних компаній і отримав нагороду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію Axel Springer Award 2025.

Який новий тест для AI запропонували Альтман і Дойч?

Увечері видавець Матьяc Дьопфнер під час публічної розмови несподівано вивів на екран Девіда Дойча, автора книжки "The Beginning of Infinity", яку Альтман називає однією зі своїх улюблених.

Як повідомляє Business Insider, зустріч не перетворилася на суперечку, а радше стала демонстрацією взаємної поваги. Дойч зізнався, що раніше вважав неможливим для комп’ютера вести невимушену безкінечну розмову без ознак справжнього розуму. За його словами, ChatGPT довів протилежне: хоч і не є штучним загальним інтелектом, але здатен підтримувати діалог.

Водночас фізик підкреслив різницю між мовними моделями й людським мисленням. За його словами, алгоритми відтворюють знання, натомість реальний інтелект створює нове: бачить проблему, формулює рішення, перевіряє його та вдосконалює. Як приклад він навів історію Альберта Ейнштейна, який справді створив теорію відносності, оскільки можна простежити, які завдання він розв’язував і з яких причин.

Дойч відзначив і самого Альтмана, який без написання коду зробив із ChatGPT глобальний продукт завдяки інтуїції та рішучості.

Жоден комп’ютер поки не здатний на таку інтуїцію,

– зауважив Девід Дойч.

Тоді Альтман висунув гіпотезу: якщо майбутній штучний інтелект самостійно знайде розв’язання квантової гравітації й зможе пояснити, чому саме так, чи можна буде визнати його справжнім розумом?

"Так, цього було б достатньо", – відповів Дойч. Альтман погодився: це і стане новим тестом.

