Действительно ли регулярная перезагрузка ПК полезна и какие преимущества это дает

Некоторые пользователи привыкли регулярно перезагружать свои компьютеры в профилактических целях. Эксперты подтверждают эффективность этой процедуры и рекомендуют выполнять ее не реже одного раза в неделю, если вы относитесь к числу тех пользователей, которые держат компьютеры постоянно включенными.

Очистка памяти и повышение стабильности

Во время длительной работы операционной системы фоновые процессы, приложения и драйверы постепенно накапливают системные ошибки и временные файлы. Это приводит к утечкам оперативной памяти и замедлению работы устройства, пишет 24 Канал.

Перезагрузка полностью очищает оперативную память и возвращает ПК в исходное состояние. Кроме того, такая процедура помогает удалить некоторые виды вредоносного программного обеспечения, которые остаются только в оперативной памяти. Особенно важно выключать ноутбуки после работы, поскольку в сумке они могут случайно включиться и перегреться из-за ограниченного охлаждения.

Коварная функция быстрого запуска Windows

Специалисты обращают внимание на стандартную функцию Fast Startup в Windows. Она сохраняет состояние ядра в файл гибернации при обычном выключении, поэтому система загружает кэшированные данные и не очищает накопившиеся ошибки. Чтобы полностью перезапустить систему, следует выбирать именно пункт "Перезагрузка" или удерживать клавишу Shift при нажатии на "Выключение". Также эту функцию можно полностью отключить в панели управления в разделе "Питание".

Обновления безопасности и особенности различных архитектур

Обязательная перезагрузка необходима после установки обновлений программ и операционной системы. Это позволяет завершить установку патчей и устранить известные уязвимости системы.

В то же время устройства на базе архитектуры ARM, такие как современные смартфоны или специальные версии Windows, требуют перезапуска значительно реже из-за другой специфики работы. Обычному ПК на базе x86 для стабильной работы достаточно одной перезагрузки в неделю.