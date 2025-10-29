Трамп хочет самый большой ИИ-суперкомпьютер в мире – эти две компании ему его построят

Компании Nvidia и Oracle совместно с Министерством энергетики США и лабораторией Argonne создадут крупнейший в стране суперкомпьютер с искусственным интеллектом. Об этом объявил глава Nvidia Дженсен Хуанг во время первой конференции GTC AI в Вашингтоне, которая стала знаковым событием для отрасли и продемонстрировала тесные связи компании с администрацией Дональда Трампа.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его компания вместе с Oracle и при поддержке Министерства энергетики США начинает строительство крупнейшего AI-суперкомпьютера в истории страны. Проект станет частью инициативы по созданию семи новых систем, которые объединят в сеть вычислительные мощности для науки, бизнеса и национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Nvidia.

Смотрите также Триллион долларов на AI: Альтман заявил, что OpenAI готовит еще больше мега-сделок

Что известно о новом суперкомпьютере Nvidia и Oracle?

Министр энергетики Крис Райт уточнил, что большинство ресурсов суперкомпьютеров будет направлена на коммерческие задачи, в частности развитие американского бизнеса, а часть мощностей – на научные исследования и оборонные нужды. По его словам, строительство начинается немедленно, и первые системы должны заработать уже на следующей неделе. Самый большой из суперкомпьютеров планируют запустить в 2026 году.

Во время выступления Хуанг неоднократно благодарил администрацию Трампа за поддержку энергетической политики, подчеркнув, что высокое энергопотребление является необходимым условием развития искусственного интеллекта. Он заявил, что "с проэнергетической позицией Трампа США имеют шанс выиграть соревнование в сфере AI".

Как пишет Gizmodo, на фоне споров об экологичности таких проектов, Хуанг пообещал, что производство и сборка компонентов суперкомпьютера полностью будет происходить в США. По его словам, "все – от идеи до создания интеллекта – будет оставаться в Америке".

Также стало известно, что Nvidia пожертвовала средства на строительство нового бального зала в Белом доме. Сам Трамп сейчас находится в дипломатическом турне по странам Азии, где планирует встречу с Си Цзиньпином для обсуждения торговых отношений, которые непосредственно влияют на бизнес Nvidia.

Из-за чего Nvidia потеряла китайский рынок?

Китай официально запретил своим технологическим компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia. Решение принял Государственный интернет-регулятор Cyberspace Administration of China. Запрет касается не только новых закупок, но и тестирования серверов Nvidia RTX Pro 6000D, созданных специально для китайского рынка.

Аналитики отмечают, что такой запрет станет серьезным ударом для технологической экосистемы Китая. Несмотря на то, что компании вроде Huawei и Alibaba имеют собственные разработки в сфере искусственного интеллекта, Nvidia остается бесспорным мировым лидером, а ее продукты считаются одними из самых мощных на рынке.