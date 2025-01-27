Китайский ИИ от DeepSeek шокировал западный рынок своими результатами: акции NVIDIA летят вниз

Компания родом из Китая, возможно, имеет 50 000 современных графических процессоров NVIDIA H100, ориентированных на искусственный интеллект. По словам независимого эксперта, новый продукт DeepSeek под названием R1 не только не уступает популярным языковым моделям от OpenAI, Meta и Google, но даже в некоторых случаях их обгоняет.

DeepSeek врывается на вечеринку

Китайская лаборатория искусственного интеллекта DeepSeek привлекает внимание уже около месяца, но особенно пристальные взгляды она привлекла, когда выяснилось, что она имеет доступ к десяткам тысяч графических процессоров NVIDIA для обучения своего ИИ. Директор компании говорит, что R1 является одной из самых совершенных моделей ИИ в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Чипы NVIDIA Hopper – это графические процессоры текущего поколения, которые являются самыми распространенными в мире, поскольку компания только начала наращивать поставки следующего поколения под названием Blackwell.

Александер Ван, основатель и генеральный директор Scale AI, в интервью CNBC на прошлой неделе сказал, что его компания проводила тестирование R1, и он сравнялся со всеми лучшими моделями ИИ или превзошел их. В частности, он по определенным параметрам обошел o1 от OpenAI.

Тест под названием "Последний экзамен человечества" использует "самые сложные вопросы", предоставленные "профессорами математики, физики, биологии, химии". Задания касаются последних исследований в различных научных сферах. Протестировав все модели ИИ с помощью этого теста, команда Scale AI обнаружила, что последняя модель DeepSeek была "на самом деле лучшей, или примерно на одном уровне с лучшими американскими моделями, такими, как o1".

Отвечая на вопрос о конкуренции в области ИИ между США и Китаем, Ван прокомментировал, что "это правда, что Соединенные Штаты были впереди в течение длительного времени". Однако он добавил, что последние модели DeepSeek пытаются изменить эту ситуацию.

DeepSeek получила доступ к западным технологиям

Затем разговор перешел к вопросу о количестве графических процессоров, которые DeepSeek и китайские ИИ-игроки могут иметь для своих ИИ-моделей. Графические процессоры NVIDIA являются одними из самых востребованных продуктов в мире, и благодаря своему потенциалу их экспорт также регулируется правительством США.

Линейка графических процессоров Hopper текущего поколения состоит из графических процессоров H100 и H200. Основное различие между этими двумя моделями графических процессоров заключается в тактовой частоте и объеме памяти. Администрация Байдена ограничила продажу этих графических процессоров в Китай в 2022 году с помощью правила, которое запрещало NVIDIA продавать чипы, превосходящие старые графические процессоры A100. Эти ограничения заставили NVIDIA разработать альтернативные чипы под названием H800 и A800, которые также были запрещены годом позже, в октябре 2023 года.

По словам Вана, когда речь идет о доступе китайцев к передовым графическим процессорам NVIDIA, то они его имеют. Откуда – совсем другой вопрос, на который пока что нет ответа.

Вы знаете китайские лаборатории, у них больше H100, чем думают люди. Насколько я понимаю, DeepSeek имеет около 50 тысяч H100,

– говорит Александер Ван.

Глава компании подчеркнул, что китайцы "не могут говорить об очевидном, потому что это противоречит экспортному контролю, который ввели Соединенные Штаты".

NVIDIA уже столкнулась с последствиями

Акции компании NVIDIA, разработчика чипов и графических процессоров, потеряли более 300 миллиардов долларов на предыдущих торгах сегодня, когда инвесторы заговорили о последствиях того, что DeepSeek сможет обучать модели на уровне с американскими конкурентами, но с меньшим бюджетом, что означает более низкие цены.

Стоит отметить, что этому также способствует тот факт, что приложение компании, которое предоставляет доступ к модели R1, стало самым загружаемым в AppStore в эти выходные. Это свидетельствует об интересе аудитории к новому продукту и желание получить больше бесплатно или за меньшую цену.