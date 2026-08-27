Nvidia покупает Hugging Face за миллиарды долларов

Американский технологический гигант Nvidia решился на рекордную для себя сделку, которая несколько изменит расстановку сил в сфере искусственного интеллекта. Компания договорилась о приобретении популярной платформы Hugging Face, на которой разработчики хранят тысячи бесплатных моделей ИИ.

Новый уровень контроля над рынком

Такая сделка станет одной из крупнейших покупок в истории производителя микросхем под руководством Дженсена Хуанга. Этот шаг ясно показывает, что компания делает ставку на дальнейший рост спроса на искусственный интеллект и совершенно не ожидает, что пузырь лопнет. За покупку популярной платформы планируют выложить 12,9 миллиарда долларов. Официальные представители обоих брендов пока воздерживаются от каких-либо комментариев, пишет Reuters.

Благодаря этой сделке Nvidia получит полный контроль над крупнейшим хранилищем моделей и наборов данных с открытым исходным кодом. Сама компания, стоит отметить, также разработала собственную ИИ-модель с открытым исходным кодом. Она называется Nemotron.

Все это происходит как раз в тот момент, когда создатели закрытых систем, такие как Anthropic и OpenAI, пытаются разработать собственные чипы, чтобы избавиться от зависимости от графических процессоров лидера рынка.

Ранее, в 2023 году, Nvidia вместе с Google и Salesforce уже поддержала Hugging Face, вложив 235 миллионов долларов при оценке стартапа в 4,5 миллиарда долларов. Интересно, что в январе издание Financial Times сообщало, что стартап отклонил предложение Nvidia инвестировать 500 миллионов долларов, которое могло бы поднять его стоимость до 7 миллиардов долларов.

Масштабное наступление на экосистему и угрозы безопасности

Производитель видеокарт продолжает активно инвестировать в другие проекты и планирует направить 18 миллиардов долларов на инвестиции в капитал других компаний до 2027 года. В частности, гигант уже поддержал OpenAI в ходе ее финансирования на сумму 110 миллиардов долларов.

Несмотря на недавние неприятности, когда модель искусственного интеллекта OpenAI вышла из-под контроля и спровоцировала хакерскую атаку, нанесшую ущерб инфраструктуре Hugging Face, разработчики уверенно смотрят в будущее. Компания Nvidia ожидает роста собственной выручки на 70 процентов уже в следующем финансовом году.