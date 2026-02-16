Ученые обнаружили скрытый элемент в ядре Земли: это меняет всю историю планеты

Исследование показывает, что значительная часть водорода на Земле появилась еще во время формирования планеты. Новые данные о составе ядра меняют представления о происхождении воды и эволюции Земли.

По последним исследованиям, доля водорода в ядре нашей планеты составляет от 0,36 до 0,7% от общей массы. Это эквивалентно количеству воды, способной сформировать от 9 до 45 мировых океанов. Это свидетельствует, что большинство водорода попало в Землю еще во время ее формирования, а не позже через удары комет. Об этом пишет журнал Nature Communications.

Что нового изучили ученые о ядре Земли?

Ученые объясняют, что более 4,6 миллиардов лет назад камни, газ и пыль вокруг Солнца столкнулись, создавая ядро, мантию и кору планеты. Под огромным давлением металлическое ядро, преимущественно из железа и никеля, оставалось горячим и жидким.

Исследователи считают, что ядро сохранило большинство воды в течение первого миллиона лет развития Земли. На втором месте по объему воды - мантия и кора, а поверхность, где существует жизнь, содержит меньше всего водорода.

Доцент Школы наук о Земле и космосе Пекинского университета Дуньян Хуан отмечает, что изучение распределения водорода помогает лучше понять формирование планет и эволюцию жизни на Земле.

Как пишет CNN, несмотря на значимость открытия, авторы подчеркивают, что их данные нуждаются в дополнительном подтверждении. Косвенные методы анализа, использованные для оценки водородного резервуара, имеют определенную неопределенность и не учитывают все возможные химические взаимодействия. Если результаты подтвердятся, это будет означать, что водород сопровождал Землю с самого начала ее формирования, а кометы и астероиды лишь добавляли этот элемент позже.