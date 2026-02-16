Вчені виявили прихований елемент у ядрі Землі: це змінює всю історію планети

Дослідження показує, що значна частина водню на Землі з’явилася ще під час формування планети. Нові дані про склад ядра змінюють уявлення про походження води та еволюцію Землі.

За останніми дослідженнями, частка водню в ядрі нашої планети становить від 0,36 до 0,7% від загальної маси. Це еквівалентно кількості води, здатної сформувати від 9 до 45 світових океанів. Це свідчить, що більшість водню потрапила в Землю ще під час її формування, а не пізніше через удари комет. Про це пише журнал Nature Communications.

Що нового вивчили вчені про ядро Землі?

Науковці пояснюють, що понад 4,6 мільярда років тому каміння, газ і пил навколо Сонця зіткнулися, створюючи ядро, мантію та кору планети. Під величезним тиском металеве ядро, переважно з заліза та нікелю, залишалося гарячим і рідким.

Дослідники вважають, що ядро зберегло більшість води протягом першого мільйона років розвитку Землі. На другому місці за обсягом води — мантія та кора, а поверхня, де існує життя, містить найменше водню.

Доцент Школи наук про Землю та космос Пекінського університету Дуньян Хуан зазначає, що вивчення розподілу водню допомагає краще зрозуміти формування планет і еволюцію життя на Землі.

Як пише CNN, незважаючи на значущість відкриття, автори підкреслюють, що їхні дані потребують додаткового підтвердження. Опосередковані методи аналізу, використані для оцінки водневого резервуара, мають певну невизначеність і не враховують усі можливі хімічні взаємодії. Якщо результати підтвердяться, це означатиме, що водень супроводжував Землю від самого початку її формування, а комети та астероїди лише додавали цей елемент пізніше.