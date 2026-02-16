За останніми дослідженнями, частка водню в ядрі нашої планети становить від 0,36 до 0,7% від загальної маси. Це еквівалентно кількості води, здатної сформувати від 9 до 45 світових океанів. Це свідчить, що більшість водню потрапила в Землю ще під час її формування, а не пізніше через удари комет. Про це пише журнал Nature Communications.

Що нового вивчили вчені про ядро Землі?

Науковці пояснюють, що понад 4,6 мільярда років тому каміння, газ і пил навколо Сонця зіткнулися, створюючи ядро, мантію та кору планети. Під величезним тиском металеве ядро, переважно з заліза та нікелю, залишалося гарячим і рідким.

Дослідники вважають, що ядро зберегло більшість води протягом першого мільйона років розвитку Землі. На другому місці за обсягом води — мантія та кора, а поверхня, де існує життя, містить найменше водню.

Доцент Школи наук про Землю та космос Пекінського університету Дуньян Хуан зазначає, що вивчення розподілу водню допомагає краще зрозуміти формування планет і еволюцію життя на Землі.

Як пише CNN, незважаючи на значущість відкриття, автори підкреслюють, що їхні дані потребують додаткового підтвердження. Опосередковані методи аналізу, використані для оцінки водневого резервуара, мають певну невизначеність і не враховують усі можливі хімічні взаємодії. Якщо результати підтвердяться, це означатиме, що водень супроводжував Землю від самого початку її формування, а комети та астероїди лише додавали цей елемент пізніше.