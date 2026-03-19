В новом обновлении iOS наконец-то исправлен баг клавиатуры, который портил быстрый набор

Обновление iOS 26.4 исправляет ошибку клавиатуры, которая появилась после предыдущей версии системы. Из-за нее пользователи iPhone сталкивались с пропущенными буквами и некорректной автозаменой во время быстрого набора текста.

После выхода iOS 26 пользователи начали массово жаловаться на странное поведение клавиатуры. При быстром наборе система распознавала нажатия, но иногда вставляла совсем другие символы или вообще пропускала буквы. Об этом пишет Digital trends.

Что именно было не так с клавиатурой iPhone?

Проблему активно обсуждали на Reddit, где пользователи описывали одинаковый сценарий – во время быстрой печати текст выходил с ошибками, хотя нажатия были правильными. Похожий баг подробно показал и YouTube-блогер Michi NekoMichi, который продемонстрировал, что система фиксирует ввод символа, но в результате вставляет другой.

Основная причина заключалась в так называемых "призрачных" нажатиях. Символы будто регистрировались клавиатурой, но не попадали в текст. Из-за этого система автокоррекции получала неполные данные и начинала ошибаться еще больше, пытаясь предугадать слова.

В результате даже обычное сообщение могло превратиться в набор случайных ошибок, особенно если пользователь печатал быстро.

У iOS 26.4 Apple наконец-то исправила эту проблему. Компания тихо добавила фикс еще в одной из бета-версий, а теперь он доступен в релиз-кандидате для разработчиков и участников публичного тестирования. Пользователи уже сообщают об улучшении работы клавиатуры.

Если раньше баг заставлял постоянно удалять и заново вводить текст, то после обновления этот сценарий должен исчезнуть. В то же время те, кто не сталкивался с проблемой, могут не заметить существенных изменений.

Сейчас версия RC доступна для тестирования, а стабильный релиз для всех пользователей ожидается до конца месяца. Это означает, что исправление вскоре станет доступным для большинства владельцев iPhone.