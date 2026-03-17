Apple обновила глобальный список устаревших продуктов, добавив туда все модификации iPhone 4 и iPhone 5. Информацию заметили журналисты MacRumors.

Что означает статус "устаревший"?

В компании существует двухступенчатая система "старения" техники. Примерно через пять лет после завершения продаж устройство получает статус "винтажное". В этот период сервис еще возможен, но лишь при наличии необходимых деталей. Apple не обязуется поставлять их непрерывно, поэтому ремонт постепенно становится сложнее.

После семи лет с момента последней продажи продукт переходит в категорию "устаревший". На этом этапе компания полностью прекращает официальную поддержку – сервисные центры больше не ремонтируют такие устройства и не получают запчасти.

Как пишет 9to5mac, з iPhone 5 ситуация была предсказуемой: модель уже находилась в списке винтажных и теперь перешла в окончательную категорию. Иначе сложилась история с iPhone 4. Ранее версия iPhone 4 GSM (8GB) уже считалась устаревшей, тогда как iPhone 4 (8GB) оставался винтажным. Теперь Apple убрала его из этого списка и объединила под общей пометкой iPhone 4 GSM (8GB) среди полностью устаревших устройств.

Фактически это означает конец официального жизненного цикла обеих моделей. Даже если смартфон исправен, пользователи больше не могут рассчитывать на помощь производителя. В некоторых случаях сторонние мастерские еще могут выполнять ремонт, но доступность деталей со временем будет только уменьшаться.