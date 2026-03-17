Apple оновила глобальний список застарілих продуктів, додавши туди всі модифікації iPhone 4 і iPhone 5. Інформацію помітили журналісти MacRumors.

Що означає статус "застарілий"?

У компанії існує двоступенева система "старіння" техніки. Приблизно через п’ять років після завершення продажів пристрій отримує статус "вінтажний". У цей період сервіс ще можливий, але лише за наявності необхідних деталей. Apple не зобов’язується постачати їх безперервно, тому ремонт поступово стає складнішим.

Після семи років від моменту останнього продажу продукт переходить у категорію "застарілий". На цьому етапі компанія повністю припиняє офіційну підтримку – сервісні центри більше не ремонтують такі пристрої та не отримують запчастини.

Як пише 9to5mac, з iPhone 5 ситуація була передбачуваною: модель вже перебувала у списку вінтажних і тепер перейшла до остаточної категорії. Інакше склалася історія з iPhone 4. Раніше версія iPhone 4 GSM (8GB) уже вважалася застарілою, тоді як iPhone 4 (8GB) залишався вінтажним. Тепер Apple прибрала його з цього списку і об’єднала під загальною позначкою iPhone 4 GSM (8GB) серед повністю застарілих пристроїв.

Фактично це означає кінець офіційного життєвого циклу обох моделей. Навіть якщо смартфон справний, користувачі більше не можуть розраховувати на допомогу виробника. У деяких випадках сторонні майстерні ще можуть виконувати ремонт, але доступність деталей із часом буде лише зменшуватися.