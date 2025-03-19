Новые данные свидетельствуют о наличии огромного океана под поверхностью Марса

Исследователи нашли новые доказательства существования массивного подземного океана на Марсе. Это в очередной раз повышает вероятность существования микробной жизни глубоко под поверхностью планеты. Но сможем ли мы туда когда-нибудь добраться?

Вода на Марсе

Ученый Научно-исследовательского института морской геодинамики Юя Акамацу и доцент Хиросимского университета Икуо Катаяма изучили данные, собранные марсоходом InSight. Он совершил посадку на Красную планету в 2018 году и работал до декабря 2022 года, собрав за это время большой массив информации, которую анализируют до сих пор. Очередной такой пересмотр его данных позволил в очередной раз заговорить о подземных резервуарах воды, сообщает 24 Канал со ссылкой на короткое заявление ученых, где они рассказали о своем открытии.

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Многие исследования свидетельствуют о наличии воды на древнем Марсе миллиарды лет назад, но наша модель указывает на наличие жидкой воды на современном Марсе,

– говорит Икуо Катаяма.

Инструмент "Сейсмический эксперимент для изучения внутренней структуры" (SEIS), установлен на аппарате InSight, наблюдал сейсмические волны, генерируемые местными землетрясениями и падениями метеоритов, чтобы создать карту внутреннего строения планеты.

Улавливая и измеряя так называемые P-волны и S-волны, проходящие сквозь внутренние слои планеты, ученые могут выяснить, через какой именно материал эти волны двигались, поскольку разный тем материала заставляет сейсмические волны вести себя по-разному. Таким образом исследователи определяют тип горных пород, залегающих внизу, а также потенциальные изменения в их составе.

Согласно данным InSight, расхождения в сейсмической скорости этих волн обнаружились на глубинах 6,2 и 12,4 мили (9,9 и 19,9 километра). Это свидетельствует то, что в этих двух точках начинается и заканчивается некий новый слой породы, что создает эффекты "резких переходов в пористости".

Исследователи предположили, что эти границы могут указывать на наличие заполненных водой трещин. Чтобы проверить свою теорию, они просканировали лабораторный аналог сейсмических волн, применяя различные варианты образцов породы – сухие, влажные и замороженные.

Таким образом ученые выяснили, что сейсмические скорости, которые наблюдал спускаемый аппарат InSight, больше всего напоминали переходы от сухой к влажной породе. Это свидетельствует об огромных запасах подземной воды на Марсе, слой которой растянулся минимум на 10 километров в высоту. И это только в одной точке наблюдения.

Это противоречит давним предположениям, которые предлагали идею сухого Марса. Разницу в характере сейсмических волн в этой теории объясняли изменениями от пористой к твердой породе.

Это новое открытие фактически дублирует выводы другого исследования, которое в прошлом году так же показало, что под поверхностью Марса все еще может существовать огромное количество воды. Используя другой анализ сейсмических данных с посадочного модуля InSight, ученые так же пришли к выводу, что "магматические породы, насыщенные жидкой водой, лучше всего объясняют существующие данные".

Все это является доказательством того, что Марс не только был пышным океаном миллиарды лет назад, но и может по сей день хранить большое количество воды. И это совсем не удивительно, ведь на Земле, которая в большой степени покрыта водой, жидкость проникает в глубинные слои сквозь многочисленные трещины. Почему бы это не должно было быть актуально и для Марса? Если жидкая она когда-то образовывала океаны на поверхности Красной планеты, то она точно должна была бы просачиваться вглубь планеты. Там ее не достали бы холодные температуры и агрессивное солнечное излучение, которое сдуло марсианскую атмосферу миллиарды лет назад, когда магнитное поле планеты разрушилось.

Мы знаем, что в таких глубоких и вечно темных шахтах на земле есть жизнь. Поэтому, если она когда-то существовала и на Марсе, то вполне могла бы сохраниться там по сей день в виде бактерий. Но добраться до него мы вряд ли когда-нибудь сможем. Глубина залегания воды является слишком большой. Поэтому рассчитывать на анализ подземных вод или на использование их для нужд вероятных колонизаторов, по крайней мере сейчас, не стоит.