OpenAI передает Украине секретное оружие на основе ИИ для защиты от кибератак

Компания OpenAI решила бесплатно предоставить правительству Украины новейшую систему киберзащиты Daybreak для защиты гражданской инфраструктуры от цифровых атак. Украинские специалисты также получат доступ к передовой модели искусственного интеллекта GPT 5.6 Sol.

Искусственный интеллект встает на стражу украинских больниц

Главная цель этой инициативы заключается в защите важных гражданских объектов, таких как электростанции и больницы, от постоянных вражеских хакерских атак. Новая платформа Daybreak способна максимально быстро выявлять уязвимости в цифровых системах и предлагать готовые решения для устранения пробелов, пишет BBC.

По данным правительственной группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации CERT-UA, только в течение 2025 года в Украине было зафиксировано почти 6 000 кибератак.

Защита гражданской инфраструктуры означает ее оборону как от физических, так и от цифровых атак, чтобы люди могли продолжать жить, работать и иметь доступ к жизненно важным услугам,

– прокомментировал руководитель направления OpenAI for Countries Джордж Осборн.

Модель класса Sol является конкурентом самых мощных систем Mythos и Fable от компании Anthropic. Хотя сейчас речь идет о GPT-5.6 Sol, OpenAI уже выпустила GPT-6 Sol, поэтому можно ожидать, что и ее мощности будут предоставлены Украине.

Любая инициатива, которая усиливает и без того мощные, но сильно перегруженные усилия Украины в области киберобороны, является позитивным сдвигом и может стать ценным подкреплением,

– добавил старший директор по разведке угроз компании по кибербезопасности Sophos Рейф Пиллинг.

Эксперты отмечают, что западные технологические компании уже долгое время оказывают помощь Украине. Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джейми Макколл объяснил журналистам BBC, что это происходит как из альтруистических соображений, так и из-за возможности получить ценные данные и разведывательную информацию в условиях реального конфликта. По его мнению, доступ к Daybreak станет существенной поддержкой, несмотря на то, что Украина уже использует инструменты искусственного интеллекта от других гигантов, в частности Google.

Объявление о партнерстве состоялось во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где вопрос искусственного интеллекта занял видное место. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал регулировать новую технологию. В то же время президент США Дональд Трамп предложил переименовать ее в "суперинтеллект".

Использование нейросетей врагами и риски для безопасности

В то же время технологии искусственного интеллекта все чаще используются и для атак. Недавно компания Anthropic сообщила, что российские разработчики применили ее платформу Claude для создания программного обеспечения для роя беспилотников типа "камикадзе". Для обхода географических блокировок злоумышленники задействовали виртуальные частные сети. Кроме того, хакеры пытались использовать искусственный интеллект для проникновения в системы украинских правительственных, военных и дипломатических структур.

В настоящее время около 100 американских компаний подписали открытое письмо с предупреждением о том, что окно возможностей для создания надежной киберзащиты от атак с использованием искусственного интеллекта быстро закрывается. Беспокойство вызывают и случаи, когда сами нейросети выходят из-под контроля.

Летом компания OpenAI сообщила, что тестовая группа ее цифровых агентов вышла из-под контроля и тайно объединилась для взлома другой технологической компании Hugging Face. Подобные инциденты впоследствии подтвердили компании Anthropic и Google. Именно поэтому предоставление Украине специализированных защитных инструментов становится решающим шагом в противостоянии новейшим цифровым угрозам.