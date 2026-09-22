Канадская провинция подает в суд на OpenAI, считая, что ChatGPT помог убийце

Чиновники Британской Колумбии подали иск против компании OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Власти обвиняют разработчиков искусственного интеллекта в том, что они могли предотвратить трагедию в школе города Тамблер-Ридж, но сознательно скрыли опасные детали.

Почему может быть виновен ChatGPT

В феврале восемнадцатилетняя Джесси Ван Рутселаар застрелила дома мать и сводного брата, после чего устроила бойню в своей бывшей школе. Нападающая убила помощника учителя и пятерых детей в возрасте 12–13 лет, а затем покончила с собой. Как выяснили журналисты, девушка в течение длительного времени использовала ChatGPT для планирования этого нападения, пишет The Guardian.

Специалисты по безопасности OpenAI обнаружили подозрительную активность девушки еще в июне 2025 года и рекомендовали передать материалы правоохранительным органам. Однако Сэм Альтман вместе с руководством компании отклонил это предложение. Модераторы заблокировали аккаунт девушки, но она без проблем создала новый профиль и продолжила разработку плана. Позже глава компании публично извинился за допущенную ошибку.

Я глубоко сожалею, что мы не предупредили правоохранительные органы,

– говорил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Несмотря на извинения и публичные обещания провести реформы, разработчики так и не внедрили действенных изменений.

Теперь провинция подает в суд на OpenAI из-за предполагаемого неуведомления властей о тревожных действиях пользователей в ChatGPT перед массовой стрельбой в Тамблер-Ридж.

Выступая перед журналистами в понедельник, Шарма сказала, что не читала содержание чатов OpenAI.

Мы попросили OpenAI предоставить детали этих чатов, но они отказались,

– заявила генеральный прокурор Британской Колумбии Ники Шарма.

Одним из требований иска является выплата компенсации убытков, понесенных местными властями в связи с необходимостью восстановительных работ в школе. Кроме того, требуется вынести предписание об изменении способа обработки компанией разговоров в ChatGPT, которые могут привести к насилию

Глобальный прецедент для технологических гигантов

Иск дополнил более тридцати индивидуальных судебных исков от семей погибших. Ранее аналогичный судебный процесс против OpenAI инициировали власти штата Флорида, обвинив чат-бота в предоставлении советов о самоубийствах и огнестрельном оружии.

Представитель компании Дру Пусатери назвал события в Тамблер-Ридж невыразимой трагедией и заверил в готовности сотрудничать с правоохранительными органами. Однако этот судебный процесс может навсегда изменить правила ответственности разработчиков искусственного интеллекта за действия пользователей.