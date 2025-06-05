OpenAI разоблачила пропагандистские кампании Китая и России, в которых использовали ChatGPT

Китай, Россия, Иран и Северная Корея злоупотребляют инструментами искусственного интеллекта для распространения своей пропаганды в интернете. OpenAI сообщила об обнаружении десятка пропагандистских кампаний и заблокировала сети, которые скрыто использовали для этого ChatGPT.

Как искусственный интеллект стал инструментом теневых операций

На самом деле эта история не нова. Еще в феврале OpenAI закрыла аккаунты, которые занимались разработкой китайских инструментов цифрового наблюдения. Эти инструменты отслеживали антикитайские настроения в соцсетях и передавали собранную информацию правительственным структурам. Согласно новому отчёту, по меньшей мере четыре недавно заблокированные операции происходят из Китая. Злоумышленники использовали ChatGPT для создания постов, комментариев, внутренней документации и даже писем к журналистам и политикам. Платформы, на которые были направлены кампании, включали Reddit, TikTok, Facebook и X, сообщает 24 Канал.

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Одна из китайских операций, названа "Sneer Review", активно использовала ChatGPT для формирования коротких англоязычных и китайскоязычных комментариев, которые размещались на платформах. Сообщения касались политики США, действий администрации Трампа, а также критиковали видеоигру, в которой игроки выступают против Коммунистической партии Китая. Чтобы сымитировать настоящие дискуссии, эта кампания генерировала как публикации, так и ответы на них, то есть фактически общалась сама с собой.

Примечательно, что участники операции создавали и внутреннюю документацию с помощью ChatGPT – отчеты о проведенных действиях, которые иллюстрировали тактики, темы и эффективность кампании. Отчет OpenAI отмечает, что поведение в соцсетях полностью соответствовало описанным в этих отчетах сценариям.

Еще одна китайская операция задействовала лиц, которые выдавали себя за журналистов и аналитиков. Они создавали посты, фальшивые биографии для аккаунтов на X, переводили материалы с китайского и анализировали данные.

Также выявлены случаи написания писем сенаторам США и создания маркетинговых материалов с предложениями проведения влиятельных кампаний и вербовки агентов.

Россия, Иран и другие

Кроме Китая, OpenAI разоблачила еще несколько сетей злоупотребления – в частности из России и Ирана.

Также были обнаружены спам-рассылки от филиппинской маркетинговой компании и фейковые предложения работы, связанные с Камбоджей.

Наконец, упоминается подозрительная схема трудоустройства, имеющая признаки северокорейской активности.

Главный исследователь группы OpenAI Бен Ниммо отметил, что эти операции охватывали широкий спектр платформ и методов, но в большинстве случаев их удалось остановить на раннем этапе. По его словам, несмотря на использование мощных инструментов ИИ, злоумышленникам не удалось достичь широкого влияния.