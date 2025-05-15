Страшная правда о ее обучении

Элла Стейплтон стала героиней громкой истории после того, как обвинила своего профессора в использовании ChatGPT для создания конспектов лекций. Это возмутило ее, ведь самим студентам запрещено пользоваться искусственным интеллектом во время учебного процесса. Подозрение появилось в начале года, когда Стейплтон заметила странные элементы в лекционных материалах – орфографические ошибки, иллюстрации с характерными артефактами, присущими генераторам ИИ, а также части запроса профессора, которые тот случайно скопировал. Например, он просил ИИ "расширить охват всех сфер, быть более детальным и конкретным", сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью студентки, которое она дала New York Times.

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Он говорит нам не использовать его, а потом сам его использует,

– жалуется Стейплтон, которая вступила в спор с университетом.

Обеспокоенная двойными стандартами, она обратилась к администрации учебного заведения с требованием вернуть ей 8000 долларов, уже оплаченных за обучение. Разбирательство длилось до самого ее выпуска, но окончательное решение университета было однозначным – возврата денег не будет.

Журналисты NYT пообщались с преподавателями из других учебных заведений, которые также используют инструменты ИИ, не считая это проблемой. Один из них, Пол Шовлин из Университета Огайо, отметил, что универсальных правил по внедрению новых технологий в обучение не существует. Он считает, что студенческие обвинения превращают преподавателей в "монстров", что выглядит абсурдно.

Отношение к ИИ в профессиональной среде не является однозначным. В исследовании бизнес-школы Дюкского университета с участием более 4400 человек выяснилось, что работники часто ожидают негативной реакции со стороны коллег за использование ИИ. Авторы исследования отмечают: хотя такие инструменты могут повысить производительность, они также несут риск социального осуждения.

Профессор бизнеса Рик Арроуд, которого обвинила Стейплтон, подтвердил, что применял ChatGPT, поисковик Perplexity и генератор слайдов Gamma, чтобы "осовременить" свои лекции. Он заверил, что тщательно просматривал сгенерированные материалы, но не заметил признаков ИИ, на которые обратила внимание студентка.

Теперь он считает, что преподаватели должны быть открытыми со студентами относительно того, когда и как именно используют ИИ. По его словам, этот случай стал для него уроком.