OpenAI пересматривает политику в отношении авторских прав в своем новом видеоприложении Sora. После жалоб правообладателей компания планирует добавить функцию "опт-ин", что позволит владельцам контента контролировать использование их персонажей в видео, созданных искусственным интеллектом.

OpenAI готовится внести изменения в свой видеосервис Sora, который только недавно запустили в формате invite-only, но он уже возглавил рейтинги App Store. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сэма Альтмана.

Смотрите также OpenAI оценивают в полтриллиона долларов, – Reuters

Как Sora меняет политику авторских прав?

Главной особенностью программы стали "cameos" – функция, позволяющая пользователям загружать биометрические данные, чтобы создавать свои цифровые образы в видео, сгенерированных ИИ.

Популярность Sora выросла вместе со спорами об авторских правах. Пользователи начали массово создавать видео с известными персонажами вроде Пикачу или Спанч Боба – без разрешения правообладателей. В некоторых случаях эти герои даже "критиковали" OpenAI в сатирических сценах с цифровыми копиями Сэма Альтмана.

Как сообщает TechCrunch, после волны обсуждений Альтман в блоге заявил, что Sora получит новую систему "granular" контроля, которая позволит правообладателям решать, как именно можно использовать их персонажей – или же запретить это полностью.

Ключевым словом в заявлении стал "opt-in" – теперь видео с использованием защищенных персонажей будет разрешено только после согласия студий и авторов. По словам Альтмана, OpenAI уже общается с представителями индустрии, которые "увлечены новым видом интерактивного фанфикшена", но хотят иметь право определять, как именно можно применять их интеллектуальную собственность.

В то же время CEO OpenAI признал, что некоторые нарушения все же могут случаться, ведь система не идеальна.

Что будет с монетизацией видео в Sora?

Вторым направлением изменений станет модель монетизации. Ранее OpenAI планировала только ограничивать количество бесплатных видео в периоды пиковой нагрузки, однако теперь компания ищет новые способы заработка. Альтман намекнул, что часть доходов могут распределять между правообладателями, если те позволят использование своих образов в видео.

"Мы надеемся, что новый формат взаимодействия станет не менее ценным, чем доля от прибыли", – добавил Альтман.

Таким образом, OpenAI пытается найти баланс между творческими возможностями пользователей и защитой интеллектуальной собственности, который станет решающим для дальнейшего развития Sora.

Почему OpenAI заключила союз с Samsung?

OpenAI объявила о стратегическом партнерстве с южнокорейскими гигантами Samsung и SK Hynix, чтобы обеспечить свой масштабный проект Stargate необходимыми полупроводниками. В планах – до 900 тысяч кремниевых пластин ежемесячно и запуск новых дата-центров в Южной Корее.

Это партнерство является частью более широкой стратегии OpenAI по укреплению вычислительной базы. В прошлом месяце Nvidia объявила о планах инвестировать до 100 миллиардов долларов в компанию, чтобы поддержать ее масштабирование.