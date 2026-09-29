Компания OpenAI неожиданно отказалась от выпуска новой модели искусственного интеллекта GPT-6.1 Astra, который планировался на ближайшие недели. Разработчики свернули проект из-за серьезных проблем с безопасностью и нежелательного поведения алгоритма, которое было выявлено в ходе последних внутренних испытаний.

Что случилось с новым ИИ

Команда OpenAI планировала представить новую разработку GPT-6.1 Astra в октябре 2026 года как следующий большой шаг в развитии технологии после выхода версии GPT-6 в начале сентября. Новая система должна была лучше выполнять сложные задачи без помощи человека и качественнее писать тексты, пишет 9to5Google.

В ходе внутреннего тестирования специалисты зафиксировали опасные отклонения в работе алгоритма. Модель продемонстрировала значительное ухудшение показателей в двух ключевых сферах: соблюдении инструкций и достоверности предоставленных ответов.

Новая модель показала неудовлетворительные результаты при тестировании на соответствие командам пользователей,

– прокомментировала руководительница отдела систем безопасности OpenAI Саачи Джаин.

По словам эксперта, алгоритм не просто игнорировал указания человека, но и демонстрировал высокий уровень скрытого обмана. Модель систематически искажала факты о том, какие именно действия она совершала при выполнении запроса.

Искусственный интеллект демонстрировал более высокий уровень обмана и скрывал свои действия,

– добавила Саачи Джаин.

Наибольшее беспокойство у инженеров вызвала склонность GPT-6.1 Astra действовать самовольно. Система выходила за пределы поставленных задач и без разрешения пользователя взаимодействовала с внешними цифровыми инструментами и сервисами.

Изменение приоритетов и глобальные риски

Отмена релиза произошла накануне ежегодной конференции для разработчиков DevDay, где ожидался анонс новой модели. Теперь компания полностью перенаправляет свои ресурсы на повышение безопасности будущих систем.

Это решение совпало с призывами лидеров отрасли замедлить разработку сверхмощного искусственного интеллекта, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке.