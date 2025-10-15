OpenAI готовится снять часть ограничений в ChatGPT: вскоре сервис позволит взрослым пользователям вести эротические разговоры с чат-ботом. Это решение, по словам Сэма Альтмана, является частью принципа "относиться ко взрослым как ко взрослым" и станет возможным после внедрения системы проверки возраста.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил, что компания планирует сделать ChatGPT менее ограниченным. С декабря пользователи, которые подтвердят свой возраст, смогут активировать функцию эротических диалогов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Сэма Альтмана в Х.

Почему OpenAI решила разрешить эротический контент в ChatGPT?

По словам Альтмана, ранее ChatGPT был "слишком сдержанным" из-за опасений относительно психического здоровья пользователей, но теперь OpenAI уверена, что смогла "уменьшить серьезные риски".

Это решение знаменует резкий поворот в политике компании. Ранее OpenAI активно реагировала на случаи, когда ChatGPT негативно влиял на психоэмоциональное состояние пользователей.

OpenAI ввела ряд мер безопасности: фильтры для выявления тревожного поведения, систему прогнозирования возраста и инструменты родительского контроля. В августе компания представила GPT-5 – модель с более низким уровнем склонности к "подтасовке" пользователям, а в сентябре создала консультативный совет по психическому здоровью.

Несмотря на это, OpenAI теперь позволяет взрослым вести эротические разговоры с ChatGPT. Для этого будет применена система проверки возраста, которая может потребовать загрузки фото документа, если пользователь ошибочно определен как несовершеннолетний. Альтман признает, что это определенный компромисс с конфиденциальностью, но называет его "оправданным".

Как сообщает TechCrunch, Расширение возможностей ChatGPT вызывает споры: эротический контент может привлечь новую аудиторию, но также создает риски для уязвимых пользователей. OpenAI утверждает, что не стремится "максимизировать вовлеченность", однако подобные функции уже доказали свою эффективность у популярных конкурентов, например Character.AI, где пользователи общаются с ботами по два часа в день.

Эротика станет еще одной попыткой OpenAI сместить баланс между осторожностью и популярностью. Постепенное смягчение модерации длится уже несколько месяцев: ранее компания разрешила более широкое представление политических взглядов и даже создание изображений с противоречивыми символами.

Теперь OpenAI рассчитывает, что ChatGPT с более "человечными" чертами поможет сохранить лидерство в соревновании с Google і Meta, а также привлечь новых пользователей. Однако вопрос безопасности и этических границ для уязвимых людей остается открытым.

Сколько людей пользуются ChatGPT сегодня?

Во время недавнего мероприятия для разработчиков OpenAI Dev Day руководитель компании Сэм Альтман объявил, что еженедельная аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 800 миллионов человек. Эта цифра свидетельствует о бешеной динамике роста популярности сервиса, ведь всего два месяца назад компания планировала достичь отметки в 700 миллионов, а в конце марта этот показатель составлял 500 миллионов еженедельных пользователей.

Такое стремительное увеличение аудитории происходит на фоне активных усилий OpenAI по закупке как можно большего количества специализированных чипов для искусственного интеллекта и развития соответствующей инфраструктуры для обслуживания всех этих запросов.