OpenAI готується зняти частину обмежень у ChatGPT: незабаром сервіс дозволить дорослим користувачам вести еротичні розмови з чат-ботом. Це рішення, за словами Сема Альтмана, є частиною принципу “ставитися до дорослих як до дорослих” і стане можливим після впровадження системи перевірки віку.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив, що компанія планує зробити ChatGPT менш обмеженим. З грудня користувачі, які підтвердять свій вік, зможуть активувати функцію еротичних діалогів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Сема Альтмана в Х.

Чому OpenAI вирішила дозволити еротичний контент у ChatGPT?

За словами Альтмана, раніше ChatGPT був "надто стриманим" через побоювання щодо психічного здоров’я користувачів, але тепер OpenAI впевнена, що змогла "зменшити серйозні ризики".

Це рішення знаменує різкий поворот у політиці компанії. Раніше OpenAI активно реагувала на випадки, коли ChatGPT негативно впливав на психоемоційний стан користувачів.

OpenAI запровадила низку заходів безпеки: фільтри для виявлення тривожної поведінки, систему прогнозування віку та інструменти батьківського контролю. У серпні компанія представила GPT-5 – модель із нижчим рівнем схильності до "підтакування" користувачам, а у вересні створила консультативну раду з психічного здоров’я.

Попри це, OpenAI тепер дозволяє дорослим вести еротичні розмови з ChatGPT. Для цього буде застосовано систему перевірки віку, яка може вимагати завантаження фото документа, якщо користувача помилково визначено як неповнолітнього. Альтман визнає, що це певний компроміс із конфіденційністю, але називає його "виправданим".

Як повідомляє TechCrunch, Розширення можливостей ChatGPT викликає суперечки: еротичний контент може привабити нову аудиторію, але також створює ризики для вразливих користувачів. OpenAI стверджує, що не прагне "максимізувати залученість", проте подібні функції вже довели свою ефективність у популярних конкурентів, як-от Character.AI, де користувачі спілкуються з ботами по дві години на день.

Еротика стане ще однією спробою OpenAI змістити баланс між обережністю й популярністю. Поступове пом’якшення модерації триває вже кілька місяців: раніше компанія дозволила ширше представлення політичних поглядів і навіть створення зображень із суперечливими символами.

Тепер OpenAI розраховує, що ChatGPT із "людянішими" рисами допоможе зберегти лідерство у змаганні з Google і Meta, а також привабити нових користувачів. Проте питання безпеки та етичних меж для вразливих людей залишається відкритим.

Скільки людей користуються ChatGPT сьогодні?

Під час нещодавнього заходу для розробників OpenAI Dev Day керівник компанії Сем Альтман оголосив, що щотижнева аудиторія активних користувачів ChatGPT досягла 800 мільйонів осіб. Ця цифра свідчить про шалену динаміку зростання популярності сервісу, адже всього два місяці тому компанія планувала досягти позначки в 700 мільйонів, а наприкінці березня цей показник становив 500 мільйонів щотижневих користувачів.

Таке стрімке збільшення аудиторії відбувається на тлі активних зусиль OpenAI із закупівлі якомога більшої кількості спеціалізованих чипів для штучного інтелекту та розбудови відповідної інфраструктури для обслуговування всіх цих запитів.