OpenAI запускает рекламу в ChatGPT: где она появится и как ее исключить

OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT в США. Объявления будут показывать только части пользователей, они будут обозначены как спонсорские и, по словам компании, не будут влиять на ответы чатбота.

OpenAI впервые с момента запуска ChatGPT в 2022 году запустила тестирование рекламы. Пока эксперимент проводится среди авторизованных пользователей в США на бесплатном тарифе и в новом плане Go. Об этом пишет OpenAI.

Как будет работать реклама в ChatGPT и кто ее увидит?

Подписка Go появилась в середине января и стоит 8 долларов в месяц в США, что эквивалентно примерно 6,7 евро. Пользователи платных планов высшего уровня – Plus, Pro, Business, Enterprise и Education – рекламы не будут видеть.

В блоге OpenAI отметила, что цель теста – собрать отзывы и понять, как сделать рекламу уместной в интерфейсе ChatGPT. В примерах, которые показала компания, объявления имеют вид баннеров.

Компания отмечает, что реклама не будет влиять на содержание ответов. В OpenAI заявили, что объявления не меняют ответы ChatGPT, а разговоры пользователей остаются частными для рекламодателей. Реклама будет четко обозначена как спонсорская и отделена от основного контента.

Как пишет Euronews, персонализация будет происходить на основе тем разговоров, предыдущих чатов и взаимодействия с рекламой. Например, пользователь, который ищет рецепты, может увидеть объявления сервисов доставки продуктов или наборов для приготовления пищи.

В то же время рекламодатели не будут получать доступа к индивидуальным данным пользователей. По информации компании, им будут передавать только обобщенные показатели – количество просмотров и кликов.

Пользователи смогут просматривать историю взаимодействия с рекламой, очищать ее, скрывать объявления, оставлять отзывы, узнавать, почему им показали конкретную рекламу, а также управлять настройками персонализации.

Запуск рекламы вызвал неоднозначную реакцию. О нововведении стало известно еще в прошлом месяце, а во время трансляции Супербоула в воскресенье тема стала объектом критики и сатиры.

Конкурент OpenAI – компания Anthropic, которая создала ассистента Claude, – показала серию рекламных роликов с насмешкой над идеей встроенной рекламы в AI-ответы. В одном из них мужчина, который просит совета по общению с матерью, получает предложение обратиться на сайт знакомств для взрослых в случае неудачи.

Каждый ролик завершался фразой: Реклама приходит в мир AI. Но не к Claude. Хотя ChatGPT прямо не упоминался, намек был очевидным.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман резко отреагировал на кампанию, назвав ее нечестной и охарактеризовав Anthropic как авторитарную компанию.