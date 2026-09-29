Тарифный план ChatGPT Pro за 200 долларов скоро вернется, но с изменениями

Компания OpenAI возобновляет продажу индивидуальной подписки ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц. Доступ к тарифу был закрыт почти три недели назад из-за чрезвычайного наплыва желающих опробовать новую модель искусственного интеллекта. Теперь разработчики подготовили для пользователей новые условия.

Новые лимиты и изменения в расчетах

Прием новых подписчиков был приостановлен 10 сентября из-за рекордной популярности модели GPT-6 Astra, оставив потенциальным клиентам вариант за 100 долларов. Обновленный лимит доступа за 200 долларов составит около половины от предыдущего бюджета API, пишет Android Authority.

Новые подписки на план Pro за 200 долларов вновь откроются 30 сентября,

– прокомментировал представитель OpenAI Тибо Сотьо.

Он пояснил, что сокращение расходов компенсаторно сбалансируют благодаря общему удешевлению использования новых моделей GPT-6 Sol и Luna. Кроме того, разработчики решили не возвращать пятичасовое окно ограничений, что позволит подписчикам более свободно расходовать свой недельный лимит по мере необходимости. В ближайшее время компания также обещает представить дополнительные бонусы.

Утечка информации о тарифе Pro Max

Параллельно с возвращением тарифа за 200 долларов специалисты обнаружили в интерфейсе сервиса упоминания о еще более дорогом плане. Новый уровень подписки ChatGPT Pro Max будет стоить 500 долларов в месяц, а в некоторых регионах цена с учетом налогов достигнет 600 долларов. За эти деньги покупателям обещают максимальную скорость работы, 100 гигабайт облачного хранилища для файлов и расширенную память.

Официальный анонс новых тарифных планов и функций ожидается в ходе мероприятия OpenAI DevDay.