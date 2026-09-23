OpenAI выпустила модели GPT-6 Sol и Luna: более точные ответы и вдвое более низкая цена

Компания OpenAI официально представила обновленные модели искусственного интеллекта GPT-6 Sol и Luna, расширив тем самым свою линейку умных моделей. Они стали значительно дешевле, работают быстрее и допускают гораздо меньше ошибок при выполнении задач.

Более совершенные и доступные модели GPT-6

Как сообщает TechCrunch, после недавнего релиза флагманской системы GPT-6 Astra разработчики выпустили усовершенствованные версии более компактных моделей. Sol традиционно ориентирована на сложные инженерные задачи и написание кода, тогда как Luna создана для рутинной работы с большими объемами данных, например, для обобщения документов или быстрых ответов.

GPT-6 Astra представила новое поколение искусственного интеллекта. Эти модели расширяют его преимущества, делая этот интеллект более эффективным и доступным,

– прокомментировала команда разработчиков OpenAI.

Вдвое дешевле и точнее

Самым большим прорывом обновления стало существенное снижение стоимости доступа через API. Использование моделей шестой серии теперь обходится вдвое дешевле по сравнению с линейкой 5.6 Sol и Luna. Представители компании объяснили такое снижение цен улучшением алгоритмов кэширования и вывода данных.

Помимо экономичности, новые нейросети демонстрируют более высокую точность в кодировании и ответах.

Согласно нашей внутренней оценке фактической точности, основанной на деанонимизированных реальных диалогах, в которых пользователи отмечали ошибки моделей, GPT-6 Sol допускает примерно вдвое меньше ошибок, чем ее предшественница, достигая уровня надежности Astra при значительно более низкой стоимости,

– добавили в пресс-релизе компании OpenAI.

Ожесточенная конкуренция на рынке ИИ

В своем заявлении OpenAI подчеркивает, что обновленные Sol и Luna превосходят топовые решения основного конкурента – компании Anthropic, в частности ее модели Fable и Opus. Интересно, что Anthropic выпустила новую версию Opus 5.5 всего за 90 минут до анонса OpenAI, что подчеркивает чрезвычайно высокий темп соперничества IT-гигантов.

Новые версии Sol и Luna уже доступны в сервисах ChatGPT Work и Codex для большинства платных аккаунтов, а также через API. Модель Luna появится в настольном приложении и станет доступна для бесплатных пользователей и подписчиков Go в течение дня.