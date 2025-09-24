Пользователи смартфонов Xiaomi и Poco жалуются на спам-сообщения от "ПозикоБот". Несмотря на блокировку в Telegram, сообщения продолжают появляться, ведь присылает их системное ПО.

Все больше владельцев Xiaomi і Poco сталкиваются с назойливыми push-уведомлениями от "ПозикоБот". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на жалобы украинцев в Reddit.

Откуда берется "ПозикоБот" и как его остановить?

Люди жалуются, что, после нажатия на уведомление, пользователя перебрасывает в браузер, откуда происходит редирект на Telegram-бота. Проблема в том, что обычная блокировка в мессенджере не помогает – бот постоянно меняет ID, поэтому каждый раз уведомления приходят от "нового" аккаунта.

Источник проблемы кроется не в самом Telegram, а во встроенном сервисе рекламы в оболочке MIUI от Xiaomi для Android – приложении "msa". Оно отвечает за системные уведомления и может подсовывать подобный спам.

Как отключить уведомления msa?

Пользователи в интернете уже нашли способ решения проблемы. В частности пользователь Х "Пан Ґік" рассказал, как отключить этот спам можно через настройки: в разделе "Предоставление и отзыв разрешений" нужно отключить доступ для "msa". После этого уведомления обычно прекращаются.

Как отключить уведомления msa

Специалисты советуют также отключить персонализированную рекламу в настройках конфиденциальности и очистить рекламный ID в Google. Некоторые пользователи предполагают, что рассылка может быть связана с утечкой данных из Telegram-групп, поэтому в качестве дополнительной меры безопасности можно временно изменить username или имя в аккаунте.

