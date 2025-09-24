Користувачі смартфонів Xiaomi та Poco скаржаться на спам-сповіщення від "ПозикоБот". Попри блокування у Telegram, повідомлення продовжують з'являтися, адже надсилає їх системне ПЗ.

Все більше власників Xiaomi і Poco стикаються з настирливими push-сповіщеннями від "ПозикоБот". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на скарги українців в Reddit.

Звідки береться "ПозикоБот" і як його зупинити?

Люди скаржаться, що, після натискання на сповіщення, користувача перекидає у браузер, звідки відбувається редирект на Telegram-бота. Проблема в тому, що звичайне блокування в месенджері не допомагає – бот постійно змінює ID, тому щоразу сповіщення приходять від "нового" акаунта.

Джерело проблеми криється не у самому Telegram, а у вбудованому сервісі реклами в оболонці MIUI від Xiaomi для Android – застосунку "msa". Він відповідає за системні сповіщення й може підсовувати подібний спам.

Як вимкнути сповіщення msa?

Користувачі в інтернеті вже знайшли спосіб вирішення проблеми. Зокрема користувач Х "Пан Ґік" розповів, як вимкнути цей спам можна через налаштування: у розділі "Надання та відкликання дозволів" потрібно відключити доступ для "msa". Після цього сповіщення зазвичай припиняються.

Як вимкнути сповіщення msa/ 24 Канал / @pan_gik

Фахівці радять також вимкнути персоналізовану рекламу в налаштуваннях конфіденційності та очистити рекламний ID у Google. Деякі користувачі припускають, що розсилка може бути пов’язана з витоком даних із Telegram-груп, тому як додатковий захід безпеки можна тимчасово змінити username або ім’я в акаунті.

До речі, влітку користувачів iPhone обурила push-реклама у додатку Wallet, яка рекламувала фільм "F1" з Бредом Піттом. На Reddit активно ділились обуренням.