Чому з'являються спам-сповіщення від "ПозикоБот" і як їх вимкнути
- Користувачі смартфонів Xiaomi та Poco отримують спам-сповіщення від "ПозикоБот" через вбудований рекламний сервіс "msa" в MIUI.
- Сповіщення можна вимкнути, відключивши доступ для "msa" у налаштуваннях, а також вимкнувши персоналізовану рекламу та очистивши рекламний ID у Google.
Користувачі смартфонів Xiaomi та Poco скаржаться на спам-сповіщення від "ПозикоБот". Попри блокування у Telegram, повідомлення продовжують з'являтися, адже надсилає їх системне ПЗ.
Все більше власників Xiaomi і Poco стикаються з настирливими push-сповіщеннями від "ПозикоБот". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на скарги українців в Reddit.
Звідки береться "ПозикоБот" і як його зупинити?
Люди скаржаться, що, після натискання на сповіщення, користувача перекидає у браузер, звідки відбувається редирект на Telegram-бота. Проблема в тому, що звичайне блокування в месенджері не допомагає – бот постійно змінює ID, тому щоразу сповіщення приходять від "нового" акаунта.
Джерело проблеми криється не у самому Telegram, а у вбудованому сервісі реклами в оболонці MIUI від Xiaomi для Android – застосунку "msa". Він відповідає за системні сповіщення й може підсовувати подібний спам.
Як вимкнути сповіщення msa?
Користувачі в інтернеті вже знайшли спосіб вирішення проблеми. Зокрема користувач Х "Пан Ґік" розповів, як вимкнути цей спам можна через налаштування: у розділі "Надання та відкликання дозволів" потрібно відключити доступ для "msa". Після цього сповіщення зазвичай припиняються.
Як вимкнути сповіщення msa/ 24 Канал / @pan_gik
Фахівці радять також вимкнути персоналізовану рекламу в налаштуваннях конфіденційності та очистити рекламний ID у Google. Деякі користувачі припускають, що розсилка може бути пов’язана з витоком даних із Telegram-груп, тому як додатковий захід безпеки можна тимчасово змінити username або ім’я в акаунті.
До речі, влітку користувачів iPhone обурила push-реклама у додатку Wallet, яка рекламувала фільм "F1" з Бредом Піттом. На Reddit активно ділились обуренням.