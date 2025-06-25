Реклама у Wallet

Користувачі iPhone розлютилися через push-повідомлення від Apple Wallet, у якому рекламувалася стрічка "F1 the Movie" – оригінальний фільм Apple з Бредом Піттом у головній ролі. Серед іншого, повідомлення містило пропозицію знижки в розмірі 10 доларів на Fandango для тих, хто купує два або більше квитків, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Фільм щедро демонструє сучасні технології Apple – від кастомних камер з частин iPhone до сцени, де головний герой спить у навушниках AirPods Max. Очевидно, компанія заплатила чимало грошей, щоб її продукти з'явились у фільмі, та ще й у руках самого Бреда Пітта, тож тепер їй потрібно повернути бюджет через продажі квитків.

Apple в цілому посилено просуває фільм "Формула-1" у партнерстві з Warner Bros. Компанія навіть розпочала цьогорічну конференцію WWDC 2025 з трейлера фільму, у якому з'явилися топменеджери Apple – Тім Кук і Крейг Федеріґі – у ролі гонщиків.

Проте багатьом користувачам це не здалося вагомою причиною для інтеграції реклами у системні додатки.



Реклама у застосунку Wallet / Фото @kifleswing на X

На Reddit вже активно діляться обуренням. Хтось написав: "Я заплатив більше 1000 доларів за iPhone не для того, щоб отримувати рекламу". Інший запитує, як можна відключити подібну рекламу в гаманці від Apple.

Схоже, Apple усвідомлює незадоволення: у бета-версії iOS 26 з’явився перемикач, який дозволяє вимкнути опцію "Пропозиції та акції" у Wallet. Проте ця функція поки що недоступна для широкого загалу. У поточній версії iOS можна лише вимкнути сповіщення або приховати бонуси карток, але від самої реклами не позбутися.

Хоча це ще не обов'язковий факт, але це може свідчити про наміри Apple активно використовувати Wallet для просування маркетингового контенту. Компанія може рекламувати свої фільми та серіали з Apple TV+ або сторонні стрічки, у які вклала свої кошти, просувати нові апаратні продукти чи сервіси, показувати оголошення від інших компаній, які замовлять рекламу, та інше. Якщо так станеться, рано чи пізно американську компанію, котра подає себе як преміальний виробник високого класу, порівняють із китайськими виробниками дешевих смартфонів, на кшталт Xiaomi.

Це було вже

Це не перший випадок, коли компанія дратує своїх користувачів нав’язливою рекламою. Колись користувачі масово скаржилися на автоматичне додавання альбому U2 до бібліотеки iTunes. Тепер деякі згадують той випадок заявляючи, що у них "з'явилися флешбеки про Боно".