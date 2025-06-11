Масові пограбування та вандалізм

Магазин Apple зазнав пошкоджень, зокрема розбите вікно, викрадення деяких товарів та нанесення графіті на вікна. На відео видно, як люди у масках проникають до магазину й виносять техніку. Повідомлялося, що деякі злочинці були заблоковані всередині, коли прибула поліція. Правоохоронці заявили, що грабіжники скористалися ситуацією, коли значна кількість їхнього персоналу була зайнята стримуванням заворушень в інших районах, повідомляє 24 Канал з посиланням на американські ЗМІ, зокрема FOXBusiness, ABC7 та CBS.

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За словами очевидців, зловмисники використовували пилки та інші інструменти для проникнення у магазини, демонструючи підготовленість і спланованість цих вторгнень.

Розграбування магазину Apple фільмували численні перехожі та журналісти: відео

А цей ролик показує, як працівники 7 Eleven намагаються перешкодити вандалам потрапити всередину свого магазину: відео

Тут можна побачити розграбування магазину Adidas: відео

У відповідь на заворушення, поліція Лос-Анджелеса повідомила про арешти:

Станом на ранок вівторка, 96 осіб було заарештовано за невиконання вимоги розійтися в центрі міста.

Поліція Лос-Анджелеса також зафіксувала 14 арештів за мародерство.

Зокрема, одна жінка була заарештована на місці пограбування магазину Apple.

Багато людей було заарештовано у зв'язку з проникненням до ювелірних магазинів, зокрема чотири випадки у так званому "ювелірному кварталі".

У мерії міста заявили, що насильство не терпітимуть, а винні будуть заарештовані та притягнуті до відповідальності, оскільки особи, які займаються вандалізмом і насильством, не підтримують іммігрантів, а мають іншу мету. Там також наголошують, що безлади охопили лише кілька кварталів у центрі міста, а не весь район чи місто. На думку місцевої влади, візуальні матеріали створюють враження, ніби "все місто у вогні", але це не так.

Магазини ювелірного кварталу вранці намагаються вправитися зі збитками: відео

Грабіжники не знали, що їхні дії в Apple Store абсолютно марні

Викрадення техніки Apple, зокрема iPhone, є вкрай поганою ідеєю через багатошарову систему безпеки, розроблену компанією для знецінення крадених пристроїв та захисту даних користувачів. Apple впровадила низку технологій, які роблять викрадені гаджети непридатними для подальшого використання чи перепродажу.

Першою лінією захисту є функція, що дозволяє власнику віддалено керувати своїм втраченим або викраденим пристроєм через інший пристрій Apple або вебсайт iCloud.com. Таким чином магазин просто блокує всі викрадені пристрої. Викрадач не зможе їх використовувати жодним чином. Не допоможе ні перезавантаження, ні будь-які інші дії – смартфон чи планшет просто перетворюється на цеглину, яку залишиться хіба що продати на запчастини.

Але з виходом iOS 18 Apple запровадила нову функцію, яка блокує навіть окремі компоненти заліза пристрою. Тому навіть деталі з крадених iPhone стають марними. Якщо в сервісному центрі виявлять, що деталь була взята з іншого пристрою, на якому активовано Блокування активації або Режим втрати, функції калібрування для цієї запчастини будуть обмежені.

Приклад активації блокування від крадіжки можна побачити на одному з відео. На кількох iPhone, викрадених з магазину Apple в центрі Лос-Анджелеса, спрацювала сигналізація. На дисплеях пристроїв з'явилося повідомлення: "Будь ласка, поверніться до Apple Tower Theatre. Цей пристрій було вимкнено і його відстежують. Місцева влада буде повідомлена".

Apple заблокувала крадені iPhone відразу після розграбування магазину: відео

Більше контексту

Нагадаємо, у відповідь на протести, федеральний уряд за наказом президента Дональда Трампа спрямував військових до міста Лос-Анджелес. У неділю вранці близько 300 членів Національної гвардії були розгорнуті біля федеральних об'єктів. Додаткові війська Національної гвардії та близько 700 морських піхотинців були залучені на початку тижня.

Генерал Корпусу морської піхоти Ерік Сміт підтвердив, що батальйон морських піхотинців прибув до Лос-Анджелеса і готовий реагувати. Морські піхотинці треновані для контролю натовпу і матимуть щити та кийки. Вони не мають повноважень здійснювати арешти і призначені для захисту федеральної власності та персоналу.

Рішення про мобілізацію військових викликало критику з боку місцевих та штатних чиновників. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом подав позов проти адміністрації Трампа через розгортання Національної гвардії.